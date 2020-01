Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh “thông minh”

Cuộc sống tất bật khiến chiếc tủ lạnh trở thành thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình, thế nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách dự trữ sao cho thực phẩm vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giữ được màu sắc và giá trị dinh dưỡng.

Cách sắp xếp

Mọi người hầu hết, thường nghĩ: bất kỳ thực phẩm nào dư thừa hoặc thực phẩm mua về dự trữ đều có thể cho vào bất kỳ ngăn nào trong tủ lạnh cũng được. Thực tế việc sắp xếp thứ tự các loại thực phẩm trong tủ lạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong vấn đề bảo quản.

Chúng ta nên bọc kín bằng nylon hoặc cho thực phẩm vào các hộp nhựa có nắp đậy kín để không bốc mùi khó chịu trong tủ lạnh cũng như hạn chế việc các vi sinh vật từ trong thức ăn phát triển, rồi mới xếp vào các ngăn trong tủ lạnh theo thứ tự thực phẩm chín (thực phẩm đã qua nấu nướng) ở ngăn trên và thực phẩm sống (chưa qua nấu nướng) ở ngăn dưới nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo từ thực phẩm tươi sống sang thực phẩm chín, từ thực phẩm chưa sạch sang thực phẩm sạch.

Chúng ta cũng không nên nhồi nhét, dự trữ thực phẩm quá nhiều. Hãy sắp xếp mọi thứ xen kẽ nhau và đặc biệt là phải thông thoáng ở vị trí hệ thống khí vì như vậy sẽ làm cho hệ thống khí làm lạnh lan tỏa đều khắp tủ lạnh, đảm bảo nhiệt độ, không ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản.

Thịt, cá, trứng, sữa - bảo quản là cả một nghệ thuật

Thịt, cá: chúng ta không nên bảo quản thịt, cá tươi hơn một tuần trong tủ lạnh vì nếu để quá lâu, các phân tử protein sẽ bị biến tính, cũng không còn tốt cho sức khỏe. Đặc biệt đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Nếu bảo quản ở ngăn đá, chúng ta cần làm sạch thịt, cá tươi trước khi bọc kín nhiều lớp để ngăn cho không khí bên ngoài lọt vào nhằm tránh đông đá quá nhiều trên bề mặt hay không bị đông cứng quá mức, mất nước và thay đổi màu sắc, mùi vị chúng ta chỉ rã đông với lượng vừa đủ để sử dụng.

Trứng: là một loại thực phẩm thường hay được dự trữ trong tủ lạnh của bất kỳ nhà nào vì đó là một trong những nguyên liệu cho các món ăn đơn giản rất quen thuộc, thường được chế biến như trứng chiên, trứng luộc, chả hấp, bánh bông lan, bánh flan… Trứng cần được giữ nguyên trong hộp thoáng khí hoặc đặt vào khay đựng trứng chuyên dụng trong tủ lạnh nhưng không để khay bên cánh cửa. Bên cạnh đó không nên để trứng chung với những thứ có nhiều tinh dầu (gừng, hành, ớt) vì mùi của những loại này sẽ xâm nhập vào trứng thông qua lỗ thông khí trên vỏ trứng làm cho trứng bị biến chất.

Sữa đặc, dầu thực vật, mật ong: là những thứ không cần cho vào tủ lạnh bảo quản để không ảnh hưởng độ sánh, tránh kết tinh đường ở sữa đặc và mật ong. Chúng ta chỉ cần để chúng nơi khô ráo, thoáng mát và đậy kín tránh ruồi, gián, kiến.

Nhiệt độ ngăn đá của tủ lạnh ở mức -18 độ C, trong môi trường này, thịt tươi, cá và gia cầm đã được đóng gói hoặc đựng trong hộp kín hoặc các loại thực phẩm đã được nấu chín có thể bảo quản và dùng trong vòng 3 tháng. Nếu để hơn thời gian này, thực phẩm sẽ không đảm bảo dinh dưỡng, độ tươi ngon cũng như an toàn thực phẩm. Ngăn mát, nhiệt độ khoảng 5 độ C, thích hợp cho bảo quản rau, trái cây và thời gian lưu trữ tối đa chỉ nên là một tuần. Ở ngăn mát, các loại thịt, cá vẫn có thể bị hỏng nếu để hơn nửa ngày. Ở ngăn này, các loại nấm, vi sinh có hại vẫn có khả năng phát triển, chính vì thế các loại thức ăn chế biến sẵn, các loại sữa pha sẵn vẫn có thể bị hỏng nên chỉ để tạm vài giờ hoặc trong ngày.

Trái cây và rau củ

- Chanh là một loại quả mọng nước, tinh dầu, nên chúng ta nên gói lại bằng giấy trước khi cho vào bảo quản ở tủ lạnh.

- Chuối được phân ra hai nhóm: Đối với chuối mới mua về vẫn còn tươi (phần cuống vẫn còn xanh) hay chuối vừa chín tới không nên cho vào tủ lạnh. Chúng ta chỉ nên bảo quản ở nhiệt độ thường và treo trên một cái móc, tránh ánh nắng mặt trời, hơi nóng.Riêng chuối đã chín, muốn bảo quản lâu nên cho vào tủ lạnh, tuy nhiên do nhiệt độ thấp trong tủ lạnh lại khiến chuối thâm vỏ nên trước khi cho vào tủ lạnh, chúng ta có thể dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh cuống nải chuối hoặc trái chuối.

- Cà chua: tùy theo độ chín của chúng mà có cách bảo quản khác nhau. Cà chua còn xanh nên bảo quản nhiệt độ bên ngoài, còn cà chua đã chín mọng mới cho vào tủ lạnh bảo quản.

- Các loại khoai, hành tây, hành tím: Không nên rửa trước khi bảo quản, không đặt ở nơi có ánh sáng trực tiếp chiếu vào, chỉ nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để ức chế sự nảy mầm.

Những loại rau có nhiều lá

Hãy nhớ phải nhặt sạch những lá bị vàng, hỏng, rửa và để thật ráo nước rồi cho vào túi để bảo quản giữ lạnh. Tuy nhiên bảo quản trong tủ lạnh không có nghĩa là sẽ giữ được màu sắc, mùi vị và độ an toàn 100%. Bảo quản đúng cách chỉ nhằm phần nào hạn chế mất giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, giúp thực phẩm lâu bị hư hỏng hơn.

Chúng ta nên mua vừa phải lượng thực phẩm cần dự trữ và dự trữ chúng trong thời gian ngắn hạn. Mỗi ngày người nội trợ nên lên thực đơn với lượng vừa phải, tránh lưu giữ thức ăn chín trong tủ lạnh, rồi phải hâm đi hâm lại nhiều lần sẽ vừa làm giảm màu sắc, mùi vị, vừa giảm chất lượng thức ăn.

Đối với trà, cà phê

Là một trong những loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp trong tủ lạnh gây ngưng tụ ảnh hưởng đến hương vị, chất lượng trà và cà phê. Nên đựng trà, cà phê trong chai lọ, bình kín khí (không đựng trong các lọ bằng nhựa, kim loại) và để ở môi trường nhiệt độ thường, tránh ánh sáng mặt trời, hơi nóng, các thực phẩm có mùi (gia vị). Đặc biệt, không để trà cạnh cà phê, chúng sẽ làm mất mùi của nhau.

Theo SKĐS