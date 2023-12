Đau nửa đầu khi trời lạnh nên kiêng gì?

Thời tiết lạnh với nền nhiệt độ hạ sâu khiến nhiều người mắc bệnh đau nửa đầu (Migraine) phát tác nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm kích thích cơn đau nhiều hơn, người bệnh đau nửa đầu cần tránh.

1. Bệnh đau nửa đầu do đâu?

Đau nửa đầu hay còn gọi là Migraine được xếp vào một trong những bệnh đặc biệt, chiếm khoảng 10% dân số, trong đó bệnh nhân nữ gấp 3 lần bệnh nhân nam.

Ngoài nguyên nhân vận máu lên não kém, người ta xác định được bệnh đau nửa đầu còn có thể do các nguyên nhân sau:

- Một số gene dị thường trong não truyền đi các tín hiệu bất thường.

- Căng thẳng, stress kéo dài.

- Sự thay đổi hormone ở thời kỳ kinh nguyệt, dậy thì, mang thai và mãn kinh ở phụ nữ.

- Thay đổi nhiệt độ do thời tiết hay độ cao.

- Thiếu ngủ, giấc ngủ thất thường.

- Ảnh hưởng bởi tiếng ồn quá mức.

- Kích thích thị giác quá mức như ánh đèn nhấp nháy.

- Do rượu và một số chất trong thực phẩm... khiến mạch máu co rồi giãn gây ra các cơn đau thắt nửa đầu. Có bằng chứng khoa học cho thấy các cơn đau nửa đầu đó có thể do một số loại thực phẩm và đồ uống gây ra.

2. Các loại thực phẩm và đồ uống người bị đau nửa đầu nên tránh

Ngoài việc dùng thuốc, người mắc bệnh đau nửa đầu cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt. Về chế độ ăn uống, bệnh nhân đặc biệt phải kiêng các thực phẩm có chất kích thích như rượu, bia, trà, BS. Nguyễn Thanh Hà

Quá nhiều cà phê

Nhiều người thấy rằng uống một tách cà phê giúp giảm đau đầu và có thể ngạc nhiên khi nghe điều này nhưng nghiên cứu cho biết, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ, những người mắc chứng đau nửa đầu từng đợt uống quá 3 khẩu phần đồ uống chứa caffeine mỗi ngày có nhiều khả năng phát triển cơn đau nửa đầu vào cùng ngày hoặc ngày hôm sau.

Ngoài ra, đánh giá các nghiên cứu về cà phê và chứng đau nửa đầu cho thấy, khoảng 6,3-14,5% số người cho rằng caffeine là một trong những tác nhân gây ra cơn đau đầu của họ. Nhưng nếu bạn vẫn thích uống cà phê để bắt đầu ngày mới sảng khoái thì hãy cố gắng duy trì lượng tiêu thụ hàng ngày không quá 2 cốc, kể cả các loại đồ uống chứa caffeine khác chứ không chỉ cà phê.

Socola đen

Loại socola yêu thích đôi khi lại chính là thủ phạm gây ra những cơn đau đầu dữ dội mà bạn đang gặp phải. Các chuyên gia cho rằng socola có chứa caffeine và beta-phenylethylamine, có thể gây đau đầu.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu của Tổ chức Migraine Hoa Kỳ, sau rượu, socola là tác nhân gây đau nửa đầu phổ biến thứ 2. Giống như tất cả các tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu, không phải tất cả những người mắc chứng đau nửa đầu đều nhạy cảm với socola. Vì vậy, hãy nhâm nhi một vài miếng socola và chú ý xem nó có thực sự gây cơn đau đầu của bạn hay không. Nếu nó không ảnh hưởng đến bạn, hãy tiếp tục và thưởng thức món ăn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe này.

Kem lạnh gây đau nửa đầu

Những thực phẩm lạnh như kem thường gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người. Nhưng đối với phần lớn người bệnh, cơn đau đầu giảm đi nhanh chóng. Vì vậy, bạn không cần phải loại bỏ nó hoàn toàn. Chỉ cần cố gắng ăn kem hoặc đồ uống lạnh một cách chậm rãi hơn để tránh cơn đau nhói đầu.

Phô mai lâu năm

Sự thật là một số loại phô mai cũng là tác nhân gây ra các triệu chứng đau nửa đầu. Bởi vì chúng chứa tyramine, có khả năng tiếp xúc với các chất dẫn truyền thần kinh của cơ thể và gây ra những cơn đau đầu dữ dội. Trên thực tế, một nghiên cứu tiết lộ rằng, 18% người bệnh Migraine coi phô mai là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu của họ. Vì vậy, lần tới khi bạn bị chứng đau nửa đầu, hãy tự hỏi bản thân xem gần đây bạn có ăn phô mai hay không.

Đồ uống có cồn

Đôi khi, một ly rượu vang đỏ là tất cả những gì bạn cần để thư giãn sau một ngày bận rộn nhưng đối với người dễ mắc chứng đau nửa đầu, nó có thể gây ra cơn đau. Đồ uống có cồn như rượu vang đỏ có chứa một số hóa chất nhất định như tyramine và histamine.

Đối với người dễ mắc chứng đau nửa đầu, rượu vang đỏ có thể gây ra cơn đau.

Nồng độ histamine trong rượu càng cao thì càng có nhiều khả năng gây ra chứng đau nửa đầu. Trong khi một số người cho rằng họ sẽ bị đau đầu trong vòng 30 phút tới 3 giờ sau khi uống rượu, thì đối với những người rất nhạy cảm, ngay cả một lượng rượu vừa phải cũng đủ để gây ra các triệu chứng.

Thịt đã qua chế biến và ướp muối

Các loại thịt qua chế biến và ướp muối như xúc xích, lạp xường, thịt xông khói hoặc thịt muối đều dễ dàng trở thành thủ phạm gây ra chứng đau nửa đầu mà bạn gặp phải. Lý do là nitrit và nitrat thường được sử dụng trong các loại thịt này để giữ được màu sắc và hương vị của chúng.

Theo Tổ chức Migraine Hoa Kỳ, các loại thịt đã qua chế biến và xử lý như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, lạp xường và thịt nguội chứa rất nhiều nitrit và nitrat có thể làm giãn mạch máu và gây đau đầu ở một số người.

Một nghiên cứu đã báo cáo rằng, theo thống kê, 5% người tham gia có tiền sử đau nửa đầu có nhiều khả năng bị đau đầu hơn vào những ngày họ tiêu thụ nitrit. Mặc dù lượng hóa chất này được sử dụng trong thịt khá thấp nhưng một số người có thể bị đặc biệt nhạy cảm với chúng.

Trái cây họ cam quýt

Trái cây chua tươi chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, rất tốt cho sức khỏe nhưng nó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến bạn bị đau nửa đầu.

Mặc dù đây không phải là tác nhân phổ biến như một số thực phẩm khác trong danh sách này nhưng một số người cho rằng cam, bưởi, chanh khiến họ đau đầu. Vì vậy, hãy thử theo dõi chứng đau nửa đầu của bạn để xem liệu những loại trái cây này có góp phần gây ra chứng đau đầu của bạn hay không.

Cần lưu ý rằng, không phải tất cả những thực phẩm này đều là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu cho mọi người mắc bệnh. Vì vậy, cách duy nhất để tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn là theo dõi thói quen ăn uống của bạn, thực hiện từng thay đổi một và xem điều gì khiến bạn đau đầu.

Theo SKĐS