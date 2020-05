Gần 3 tỷ người dùng hàng tháng, với Facebook thì Covid-19 chỉ là “chuyện nhỏ”

Giá trị cổ phiếu của Facebook đã bật tăng tới 10% sau khi mạng xã hội này công bố kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo từ Facebook, doanh thu trong 3 tháng đầu năm của mạng xã hội này đạt 17,74 tỷ USD, tăng gần 18% so với mức 15,08 tỷ USD được công bố vào cùng kỳ năm ngoái, vượt mức 17,48 tỷ USD so với kỳ vọng của các nhà đầu tư, trong đó, quảng cáo vẫn “mỏ vàng” của Facebook khi mang về cho mạng xã hội này doanh thu 17,44 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng kinh doanh khác (như từ bán kính thực tế ảo Oculus, thiết bị trò chuyện video Portal…) đạt doanh thu 297 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Facebook đạt doanh thu 17,74 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Facebook cũng cho biết, trong quý I có đến 2,99 tỷ người dùng hàng tháng trên các nền tảng của mình (gồm Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp). Con số này tăng đáng kể so với mức 2,89 tỷ người dùng vào quý trước.

Nếu tính riêng Facebook, mạng xã hội này có 2,6 tỷ người dùng hàng tháng, 1,73 tỷ người dùng hàng ngày.

CEO Mark Zuckerberg cũng nhấn mạnh, Facebook hiện đang có ​​800 triệu người dùng hoạt động hàng ngày tham gia vào các buổi livestream của Facebook và Instagram.

Những thống kê này cho thấy, Facebook đang cho thấy sự “miễn nhiễm” với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, mạng xã hội này vẫn cho thấy sự thận trọng của mình.

“Chúng tôi biết các nhà kinh tế đang dự đoán một viễn cảnh khá đen tối trong quý II. Quảng cáo có xu hướng rất nhạy cảm với môi trường kinh tế vĩ mô. Chúng tôi luôn có một cái nhìn rất thận trọng về cách mọi thứ sẽ phát triển. Chúng tôi sẽ không thể tránh được tầm ảnh hưởng của cuộc khủng khoảng này”, Giám đốc Tài chính của Facebook David Wehner cho biết với CNBC.

Mark Zuckerberg nhấn mạnh trong thời điểm suy thoái kinh tế là lúc cần đầu tư và xây dựng tương lai

Nền tảng tài chính vững vàng được xem là lý do cho quyết định đầu tư 5,7 tỷ USD vào Reliance Jio, công ty viễn thông thuộc Reliance Industries - tập đoàn lớn nhất Ấn Độ với ông chủ Mukesh Ambani là người giàu nhất nhì châu Á.

Facebook cho biết sẽ tập trung hợp tác giữa ứng dụng nhắn tin WhatsApp của công ty với nền tảng thương mại điện tử JioMart của Jio nhằm cho phép mọi người kết nối với khoảng 60 triệu doanh nghiệp nhỏ ở Ấn Độ, giúp thúc đẩy kinh tế kỹ thuật số.

“Tôi luôn luôn tin rằng trong thời điểm suy thoái kinh tế, điều đúng đắn cần làm là tiếp tục đầu tư và xây dựng tương lai”, Mark Zuckerberg nhấn mạnh về quyết định đặt cược vào Reliance Jio.

Theo VTV