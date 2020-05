Samsung tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trên thị trường smartphone toàn cầu

Theo số liệu công bố ngày 1/5 của công ty Strategy Analytics, “gã khổng lồ” điện tử Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) vẫn duy trì vị trí đầu bảng trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu trong quý I/2020, dù doanh số của hãng bị giảm sút do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Một gian hàng của Samsung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong ba tháng đầu năm nay, doanh số smartphone của Samsung đạt 58,3 triệu chiếc, chiếm 21,2% thị trường toàn cầu, nhưng vẫn giảm 19% so với 71,8 triệu chiếc được bán ra trong cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số smartphone trên toàn cầu cũng giảm 17% trong quý I xuống 274 triệu chiếc.

Strategy Analytics nhận định nhu cầu smartphone đã chững lại trong quý I, do dịch COVID-19 khiến nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc phải đóng cửa và người tiêu dùng trì hoãn các kế hoạch chi tiêu, và Samsung cũng không nằm ngoài xu hướng chung này.

Dù lượng smartphone xuất khẩu giảm trong ba tháng đầu năm, lợi nhuận cùng kỳ từ mảng di động của Samsung vẫn tốt hơn dự đoán, với doanh thu đạt 26.000 tỷ won (21,3 tỷ USD), giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận hoạt động lại tăng 16,7% lên 2.650 tỷ won.

Theo ngay sau Samsung là Huawei Technologies Co. của Trung Quốc với 48,5 triệc chiếc smartphone được bán ra trong quý I, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Apple Inc. của Mỹ ghi nhận doanh số giảm 9% xuống 39,2 triệu chiếc.

Theo Baotintuc