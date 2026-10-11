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Thôn Tuần Tượng - từ nếp làng đến nhịp sống mới

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) phong trào xây dựng nông thôn mới đang góp phần làm đổi thay diện mạo khu dân cư, từ hạ tầng giao thông đến đời sống kinh tế của người dân.

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