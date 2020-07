Agribank Hà Tĩnh II đứng thứ 2 trên toàn quốc về chỉ số kinh doanh

Năm 2020, tình hình kinh tế trì trệ do ảnh hưởng dịch Covid - 19, song nguồn vốn và dư nợ vẫn tăng. Đến 14/7, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt 8.565 tỷ dồng (tăng 14% so với 31/12/2019); tổng dư nợ đạt 7.150 tỷ đồng (tăng 5,4% so với 31/12/2019); nợ xấu giữ mức 0,99%.