“Săn” vàng, vật phẩm phong thủy cầu may đầu năm mới ở Hà Tĩnh

Theo quan niệm dân gian, vàng hay đồ phong thuỷ được mua vào đầu năm sẽ mang lại nhiều tài lộc, may mắn nên nhiều người dân Hà Tĩnh đã tìm hiểu thị trường để “rước” các vật phẩm này nhằm cầu may dịp năm mới.

Theo quan niệm của nhiều người, mua vàng đầu năm là để cầu may, đắc tài lộc trong năm mới.

Anh Trần Xuân Nam (phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gia đình làm kinh doanh nên khá coi trọng vấn đề phong thuỷ đầu năm. Trước tết, tôi đã xem qua các mẫu mới nhất làm từ vàng và đã đặt để kịp lấy hàng vào ngày mùng 4 tết - cũng là ngày mở hàng lấy may của gia đình. Bây giờ thị trường vàng phong phú, thiết kế tinh xảo nên cũng khá dễ chọn được đồ ưng ý; mặc dù giá vàng đang cao nhưng mình mua lấy lộc nên cũng không có gì phải đắn đo cả”.

Các loại nhẫn kim tiền, nhẫn hình con chuột... đã được nhập về sẵn để phục vụ thị trường đầu năm Canh Tý 2020.

Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng kinh doanh vàng, bạc đá quý trên đường Nguyễn Công Trứ, vàng là một trong những vật được lựa chọn nhiều nhất dịp đầu năm vì quan niệm mua vàng sẽ giúp cả năm luôn no đủ, sung túc. Vì thế, thị trường tại Hà Tĩnh sẽ sôi động dần từ khoảng mùng 2 tết đến ngày cúng vía Thần Tài (10/1 âm lịch).

Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cho biết: “Xuất tiền mua vàng là để cầu may cho gia chủ. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh, họ càng coi trọng vấn đề này để việc làm ăn được hanh thông. Cửa hàng cũng đã cho ra mắt nhiều mẫu vàng “rước” tài lộc độc quyền phục vụ nhu cầu mua vàng trong đầu năm 2020 như nhẫn kim tiền, nhẫn hình chuột, chiêu tài tấn bảo..."

Lựa chọn vòng phong thuỷ bằng đá đính kèm với các loại hạt, tì hưu, viên bi... bằng vàng đang là xu hướng của nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh.

Theo khảo sát, các mẫu như: vàng miếng, ông thần tài, tì hưu, chuột sa chĩnh gạo, chuột ngậm tiền vàng, nhẫn kim tiền, hạt charm (hạt trang trí cho vòng tay)… đã được các cửa hàng nhập về khá nhiều để chuẩn bị phục vụ người dân trong dịp đầu năm mới.

Chị Hoàng Thị Lan Anh (thị trấn Nghèn, Can Lộc) chia sẻ: “Đầu năm nay, gia đình đón thêm một thành viên mới tuổi Tí. Vợ chồng đã xem, chọn mua vòng đeo chân cho con dạng chỉ đỏ có hình con chuột vàng với mong muốn mang đến sức khoẻ, bình an. Màu đỏ và màu vàng cũng là màu của năm mới nên hi vọng sẽ càng may mắn hơn”.

Mèo tài lộc là một trong những vật phẩm được lựa chọn nhiều dịp năm mới vì ý nghĩa may mắn, tài lộc đặc biệt là với những người làm kinh doanh.

Đồ phong thủy cũng là mặt hàng được nhiều người Hà Tĩnh “săn đón” trong những ngày đầu năm. Nhiều người quan niệm, đồ phong thủy hợp mệnh, tuổi được trưng bày trong nhà, mang theo bên người sẽ góp phần tăng cường sinh khí, hoá giải hung khí cho gia chủ.

Những vật phẩm như vòng đá đeo tay phong thuỷ, tỳ hưu, kỳ lân, cá chép, mèo tài lộc, tượng phật, cóc ngậm tiền… tạo hình tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao là món quà rất ý nghĩa để mừng năm mới.

Mẫu charm hình con chuột hoặc hình tròn đính vào vòng chỉ đỏ được các gia đình chọn, tặng con em dịp năm mới.

Chị Trần Thị Thương – chủ tài khoản chuyên oder đồ phong thuỷ ở TP Hà Tĩnh cho biết: “Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch) lượt inbox hỏi và đặt các mẫu vòng sẽ tăng lên nhanh chóng do nhu cầu của người dân dịp đầu năm mới muốn “đổi vận”. Mẫu mã cũng đã được bên mình lựa trước và liên tục nhận oder trong dịp nghỉ tết để khách chủ động đặt và có hàng ngay từ ngày mùng 4/1 âm lịch".

Thị trường vàng, đồ phong thuỷ tại Hà Tĩnh được dự báo tiếp tục nóng lên từ nay đến ngày Vía Thần tài (10/1 âm lịch).

Anh Trần Văn Nam dự định tặng người yêu vòng đá đeo tay phong thuỷ dịp năm mới nên cũng đã đi tìm hiểu các mẫu tại một số địa chỉ quen.

Anh Nam cho biết: “Đá phong thuỷ có nhiều loại để mình lựa chọn, nhiều và phổ biến năm nay là đá mắt hổ, đá Diopside, thạch anh tóc đỏ, đá bạch ngọc, cẩm thạch... Khách hàng cũng có thể đặt gắn thêm tì hưu, bánh xe pháp luân, hoa mai... bằng vàng 24K, vàng 9999”.

Đeo vòng phong thuỷ bằng đá quý tinh xảo, đẹp mắt đang là xu hướng hiện nay của nhiều người.

Với kiểu thiết kế đa dạng, mẫu mã sang trọng, người tiêu dùng Hà Tĩnh có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm vàng, đồ phong thuỷ phù hợp túi tiền và thực sự có ý nghĩa dịp đầu năm mới cho bản thân, người thân; cầu mong một cuộc sống bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc trong năm Canh Tý 2020.

Thái Oanh