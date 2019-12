Mỹ muốn có một đội quân kết hợp giữa binh sỹ và robot vào năm 2050

Theo Popularmechanics , Mỹ đang kỳ vọng có thể xây dựng một đội quân đặc biệt, tập hợp những người lính với sức mạnh siêu phàm và khả năng thần giao cách cảm, giúp quân đội Mỹ thống trị trên mọi chiến trường trong vòng 30 năm tới.

Đội quân này sẽ có khả năng nghe siêu nhạy, sức mạnh cơ bắp ấn tượng và có thể truyền tin bằng thần giao cách cảm. Tất nhiên đó là những kỳ vọng nhưng để tạo ra những công nghệ như vậy cho người lính không hề đơn giản.

Tuy nhiên những người đứng đầu Bộ quốc phòng Mỹ tin rằng, những công nghệ quân sự mới sẽ xuất hiện trong vài năm tới và sẽ sơm được ứng dụng vào năm 2050 và biến người lính bình thường thành một siêu chiến binh.

Một nghiên cứu gần đây của Bộ quốc phòng Mỹ dự đoán, những khả năng đặc biệt như thính giác siêu nhạy, kiểm soát cơ bắp và ngoại cảm sẽ trở thành hiện thực trong vòng 30 năm tới nếu tốc độ phát triển công nghệ vẫn tiếp diễn như hiện nay.

Cụ thể báo cáo Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD của Bộ quốc phòng Mỹ nêu bật những dự báo về năng lực của các binh sỹ trong vòng 30 năm tới. Trong đó có một số điểm nhấn như sau:

- Hiện tại lính Mỹ sử dụng kính nhìn ban đêm với kích thước khá cồng kềnh. Nhưng trong tương lai, lính Mỹ có thể được trang bị loại kính áp trong có cùng chức năng, thậm chí có thể zoom kỹ thuật số và hỗ trợ công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để hiển thị các dữ liệu quan trọng, ví dụ như vị trí của kẻ thù, lộ trình di chuyển.

- Lính Mỹ trong tương lai có thể được trang bị một bộ quân phục đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật gen optogenetic, giúp phục hồi và kiểm soát các cơ bắp của cơ thể. Nó hỗ trợ làm thư giãn cơ bắp khi mệt mỏi và giúp họ sớm phục hồi thể chất nhanh hơn.

- Nâng cao thính giác, giúp tăng khả năng phối hợp với đồng đội khi chiến đấu. Bảo vệ thính giác là một trong những yếu tố quan trọng trên chiến trường. Hiện tại các binh sỹ thường đeo thiết bị bảo vệ tai và chống ồn trước tiếng súng đạn. Nhưng thiết bị này khá cồng kềnh và nếu có một thiết bị nhỏ gọn thì chắc chắn sẽ hữu ích hơn rất nhiều.

- Tăng cường năng lực thần kinh, giúp truyền thông tin nhanh hơn. Đây chắc chắn là một năng lực mang tính cách mạng vì nó cho phép người lính có thể truyền đạt thông tin cho đồng đội và chỉ huy ngay trên chiến trường mà không cần sử dụng đến các thiết bị liên lạc.

Tính khả thi về công nghệ có lẽ không phải là vấn đề duy nhất vì những công nghệ mới này ban đầu chắc chắn sẽ rất đắt. Do đó nhiều khả năng chúng sẽ chỉ được sử dụng cho các lực lượng đặc biệt của quân đội.

Theo Trí Thức trẻ