Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, vùng biển phía Nam Hà Tĩnh gió giật cấp 9

Ngày hôm nay (28/9) đến ngày 30/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu, nhiễu động gió Đông trên cao nên toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt như huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Khê, Hương Sơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, thấp và khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.