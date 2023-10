CSGT cảnh báo không di chuyển vào các tuyến đường ngập nước

Đêm qua và sáng sớm nay (8/10), các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/10 đến 3 giờ ngày 8/10 tại các điểm đo mưa tự động một số nơi có lượng mưa trên 100mm như: Đại Lộc 195,2mm; Đò Điểm 190mm; Bàn Nước 177,5mm; Thạch Xuân 162,4mm; Bắc Sơn 152,8mm; Kỳ Thượng 150mm; Chi cục Thủy Lợi 130,8mm; Cẩm Xuyên 127mm; Mỹ Lộc 126,4mm.... Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hôm nay (8/10), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn tập trung ở các huyện Hương Sơn, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.