Hà Tĩnh khả năng mưa rất to những ngày tới

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, khu vực Hà Tĩnh sẽ có mưa lớn từ chiều 21/5 đến ngày 23/5.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo: Từ chiều mai (21/5) đến 23/5, do ảnh hưởng rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nên khu vực Hà Tĩnh trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, các huyện huyện Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh lượng mưa có khả năng đạt trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngâp úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

P.V