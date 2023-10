Hà Tĩnh: Nhiều nơi sạt lở, ngập lụt, giao thông bị chia cắt

Mưa lớn tại nhiều địa bàn của Hà Tĩnh khiến nước sông Ngàn Sâu lên nhanh, một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang bị ngập sâu; sạt lở đất đá cũng xảy ra trên tuyến ĐT 553 ở Hương Khê; nhiều hộ dân ở Can Lộc phải di dời tài sản...

Thông tin từ UBND huyện Vũ Quang, mực nước sông Ngàn Sâu đo được tại trạm Hòa Duyệt lúc 11 giờ 30 phút là 7,75m (trên báo động I là 0,25m) khiến một số xã hạ huyện như: Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh bị ngập cục bộ; cá biệt có những nơi ngập sâu. (Trong ảnh: ngập sâu ở thôn 6, xã Đức Bồng).

Thôn 5 (xã Đức Bồng) có nhiều điểm bị cô lập.

Ông Nguyễn Hữu Điền - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bồng thông tin: “Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã đã có 3 thôn (thôn 4, 5 và thôn 6) bị ngập cục bộ; cá biệt một số khu vực bị ngập sâu, nước lên nhanh như ở thôn 4 và thôn 6. Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã đã huy động các lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên... khẩn trương rà soát lại các điểm xung yếu có nguy cơ ngập úng; xây dựng phương án sơ tán dân trong trường hợp khẩn cấp”.

Tại xã Đức Lĩnh, mưa lớn cũng đã khiến địa bàn thôn Thanh Sơn, Yên Du bị ngập sâu, địa phương phải cắm biển cảnh báo để người dân chủ động né tránh rủi ro. (Trong ảnh: tuyến được trục thôn Thanh Sơn bị cô lập, người dân không thể lưu thông qua lại).

Một số nơi ở xã Quang Thọ cũng bị ngập sâu và sạt lở dọc bờ sông Ngàn Sâu.

Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu vào sát nhà ông Nguyễn Văn Lâm, ở thôn 6 (xã Quang Thọ).

Tuyến đường trục xã, đoạn qua thôn 7 (xã Quang Thọ) xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: "Sau trận mưa lớn từ đêm qua đến nay, trên địa bàn đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ; cá biệt những điểm ở bờ sông Ngàn Sâu sạt lở vào sát nhà dân, rất nguy hiểm. Địa phương đã cử lực lượng đến hỗ trợ bà con di dời tài sản, chủ động các phương án đề phòng mưa lũ kéo dài".

Sạt lở đồi trên tuyến trục thôn Thanh Bình (xã Đức Lĩnh).

Sạt lở vào sát nhà dân ở thôn 3 (xã Đức Bồng).

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũ Quang, trên địa bàn hiện có mưa trên diện rộng, các xã hạ huyện như: Đức Bồng, Đức Hương, Đức Lĩnh cần chủ động các phương án ứng phó, di dời dân, tài sản, nhất là vùng có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với những thôn bị cô lập, các địa phương cần kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, tránh không để người dân thiếu lương thực, nước uống; cắm biển cảnh báo tại các khu vực tuyến đường giao thông bị ngập, đảm bảo an toàn trong mưa lũ.