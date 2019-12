Hà Tĩnh tiếp diễn trời rét về đêm và sáng sớm trong hơn một tuần tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 9 - 17/12, cả 3 miền (trong đó có Hà Tĩnh) đều rét về đêm và sáng sớm.

Hà Tĩnh duy trì hiện tượng trời rét về sáng sớm và ban đêm trong 8 ngày tới. Ảnh: Văn Đức

Miền Bắc nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối. Miền Trung nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Miền Nam phổ biến với nền nhiệt thấp nhất 19 - 22 độ C.

Khoảng nửa đầu tháng 12, dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới (MJO) dự báo cường độ yếu, trong pha ngăn cản hoạt động đối lưu, ít có khả năng gây mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam. Xoáy thuận nhiệt đới vẫn có khả năng hoạt động trên biển Đông.

Đang trong thời kỳ mùa khô, cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển Đông cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh.

Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 20-50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ 9-17/12:

Khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, khả năng cao xảy ra băng giá, sương muối.

Thủ đô Hà Nội phổ biến không mưa, ngày nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 14 và ngày 15/12. Trời rét, sau đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có khả năng có mưa rải rác trong ngày 9, 14 và 15/12. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét với nền nhiệt thấp nhất 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C

Khu vực Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất 19 - 22 độ C.

P.V

(tổng hợp)