Hà Tĩnh yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-TW hồi 11 giờ 45 ngày 06/7/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 113,5 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự báo.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển và các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phưong tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền tại các khu neo đậu; kiểm tra huớng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, bãi vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất.

Các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa nước xung yếu hoặc đang thi công. Rà soát, chủ động vận hành các công trình để tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh để cập nhật kịp thời thông tin và diễn biến, thông tin để người dân biết, chủ động phòng tránh có hiệu quả.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh thi tốt nghiệp THPT.

Các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đặc biệt, đối với các khu vực điều trị người bệnh nhiễm Covid-19, khu cách ly tập trung, yêu cầu các địa phương rà soát, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để huy động khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn 2 mục tiêu: phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19 cho người dân, các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai.

Tố chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và công tác ứng phó báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng Thường trực, Email: chonglutbaohatinh@gmail.com) để chỉ đạo.

