Khi nào miền Bắc đón mưa lạnh?

Miền Bắc duy trì kiểu thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng trong khoảng 2 ngày nữa trước khi chuyển sang mưa dông, nhiệt giảm do không khí lạnh tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 04/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiệt giảm do không khí lạnh tràn xuống.

Dự báo khoảng ngày 6/10, một đợt không khí lạnh yếu từ phương Bắc có khả năng tràn xuống nước ta, trở thành đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ chiều tối 6/10 đến ngày 7/10, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cũng do tác động của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc từ 7/10 giảm 3-4 độ so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, trời se lạnh về đêm.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng từ chiều tối 06-07/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến của bão Koinu, hồi 01 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách đảo Đài Loan khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, từ đêm 04/10 mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m; từ đêm 04/10, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0-8,0m.

Theo SK&ĐS