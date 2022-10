Không khí lạnh gia tăng cường độ, ảnh hưởng tới Hà Tĩnh

Trong ngày hôm nay (20/10), bộ phận không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Trong hơn 24h giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Hà Tĩnh đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Lượng mưa từ 1 giờ ngày 19/10 đến 1 giờ ngày 20/10 phổ biến dưới 10mm, riêng Hoành Sơn 30mm. Khu vực ven biển phía Nam đã quan trắc được gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nền nhiệt độ giảm mạnh.

Nhiệt độ lúc 1 giờ ngày 19/10 khu vực vùng núi giảm 2,0 - 3,0 độ C, khu vực đồng bằng ven biển giảm 6,3 - 8,6 độ C so với 1 giờ ngày 20/10 và phổ biến từ 17 - 18 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 6 nên từ 20/10 đến ngày 21/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa, đồng bằng ven biển phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to. Trời rét.

Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 19 - 21 độ C, nhiệt độ thấp nhất ngày 17 - 19 độ C. Gió Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Vùng biển Hà Tĩnh gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0 - 3,0m; biển động mạnh.

PV