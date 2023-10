Khu vực Hà Tĩnh dự báo mưa rất to, có nơi trên 400mm

Từ hôm nay đến sáng 15/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn tại thị trấn Hương Khê. Ảnh tư liệu

Đêm qua và sáng sớm nay (13/10), lượng mưa khu vực các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê phổ biến từ 50 - 78mm, riêng Bàn Nước (Cẩm Xuyên) 102mm, các khu vực khác phổ biến từ 10 -30mm.

Từ hôm nay (13/10) đến sáng 15/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Lượng mưa phổ biến 150 - 350mm, có nơi trên 400mm.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Ngày 15/10 mưa có xu hướng giảm hơn về lượng tuy nhiên một số khu vực vẫn còn có mưa to. Từ ngày 16/10 mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Sơn Hà