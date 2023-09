Mưa lớn, Thủy điện Hố Hô xả tràn lưu lượng 1.380 m3/giây

Trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tiến hành xả tràn. Lưu lượng nước qua tràn lúc 16h ngày 26/9 là 1.380 m3/giây.

Lúc 15h ngày 26/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng 1.304 m3/giây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/9 đến 13h ngày 26/9 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 100mm – 288,2mm. Đặc biệt, tại Trạm Hương Trạch (huyện Hương Khê), lượng mưa đo được lên tới 550,5mm.

Trước tình hình thượng nguồn có mưa lớn, cùng với sự chỉ đạo của huyện Hương Khê, Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn đã bắt đầu xả tràn điều tiết nước qua tràn tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô từ lúc 15h giờ ngày 25/9 với lưu lượng 26 m3/giây. Tới 2h ngày 26/9, lưu lượng xả được tăng lên 1.342 m3/giây.

Theo thông tin từ Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn, do thượng nguồn tiếp tục có mưa lớn, lượng nước đổ về hồ chứa tăng nhanh nên lúc 13h ngày 26/9, Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 1.383 m3/giây.

15h cùng ngày, tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô có lưu lượng nước về hồ đạt 1.336 m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 64,96m, cao trình nước ở hạ lưu là 24,5m, lưu lượng nước qua tổ máy là 30 m3/giây, lưu lượng qua tràn là 1.304 m3/giây.

Tới 16h ngày 26/9, lưu lượng nước về hồ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.561 m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 65,25m, cao trình nước ở hạ lưu là 24,5m, lưu lượng nước qua tổ máy là 30 m3/giây, lưu lượng nước qua tràn là 1.380 m3/giây.

Thời điểm này, lượng mưa ở thượng nguồn lòng hồ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã giảm dần.

Video: Nước từ thượng nguồn đổ về tại khu vực bản Giàng, xã Hương Vĩnh, Hương Khê (video: Thế Mạnh)

Chiều 26/9, mưa lũ trên địa bàn Hương Khê tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương bắt đầu triển khai phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Xã Hương Lâm triển khai sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Dương Chiến

Ông Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm (Hương Khê) cho biết: Qua rà soát, có 20 hộ trên địa bàn xã thuộc diện cần di dời, sơ tán. Trong chiều 26/9, các lực lượng đã phối hợp di dời 4 hộ dân (diện neo đơn) tại khu vực xóm trại, thuộc thôn 3 đến nơi ở mới đảm bảo an toàn.

Hộ bà Nguyễn Thị Tâm - thôn 8, xã Hương Thuỷ trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Dương Chiến

Cùng đó, xã Hương Thủy cũng đã triển khai di dời 1 hộ dân ở thôn 8 trong vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực dân cư trên địa bàn huyện Hương Khê đang bị chia cắt cục bộ. Ảnh: Dương Chiến

Nhiều tuyến đường ở Hương Khê bị ngập cục bộ. Ảnh: Đức Quyền

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TCCN huyện Hương Khê, toàn huyện có 10 cầu dân sinh và một số tuyến đường giao thông ở các xã Hương Đô, Hương Trạch, Hương Lâm, Hương Liên, Hương Vĩnh, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Bình bị ngập trong nước lũ, gây ách tắc giao thông cục bộ; nhiều đoạn hai bên bờ sông Ngàn Sâu, sông Tiêm thuộc địa phận các xã Hương Liên, Hương Đô, Hà Linh, Gia Phố, Hương Xuân bị sạt lở đất, đá, cây cối. Sáng 26/9, có 4.317 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ, trong đó khối mầm non 2.458 em, tiểu học 842 em và trung học cơ sở 1.018 em. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hương Khê đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với mưa lũ khi có yêu cầu. Tăng cường kiểm tra các điều kiện đảm bảo, hướng dẫn, cắm biển báo và có các biện pháp cảnh báo giao thông đi lại cho Nhân dân, nhất là các đoạn đường có nguy cơ ngập lụt, tràn, ngầm qua suối. Tổ chức trực ban nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra; thường xuyên cập nhật tình hình ảnh hưởng của thiên tai và công tác ứng phó báo cáo cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.

PV.CTV