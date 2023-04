Tháng 4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nhiều ngày nắng nóng

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng xảy ra diện rộng. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ trong tháng 4/2023 vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng.

Nhận định về thời tiết trong tháng 4/2023, Phó Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho rằng, từ ngày 3-5/4, có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

“Do tác động của nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, cũng như các khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng”, ông Hoà lưu ý.

Theo ông Nguyễn Đức Hoà, từ đêm 5-6/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, do vậy nắng nóng sẽ chấm dứt; sau đó nắng nóng có xu hướng gia tăng vào nửa cuối tháng 4/2023.

Khoảng ngày 6-7/4, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó, không khí lạnh suy giảm dần về tần suất và cường độ. Trong tháng 4/2023, không khí lạnh tuy hoạt động suy yếu dần nhưng vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển

Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc.

Đề cập đến nhiệt độ trong tháng 4/2023, ông Nguyễn Đức Hoà cho rằng, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%, riêng khu vực Tây Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước các thông tin dự báo trên, ông Nguyễn Đức Hòa cảnh báo, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên trang Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá..

Người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; cần tìm hiểu thêm về những hiện tượng thiên tai trong khu vực mình sinh sống như xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lụt...

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, người dân cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang bị cần thiết (đèn pin, đài radio, quần áo ấm, chăn, bộ sơ cứu, thuốc men, nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng…) cho phòng, tránh thiên tai khi có cảnh báo.

