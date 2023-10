Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa để có phương án ứng phó phù hợp

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, đến nay, các hồ chứa lớn như Ngàn Trươi, Kẻ Gỗ đều mới đạt dung tích dưới 50% so với thiết kế.

Lượng mưa, mực nước

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ ngày 10/10 đến ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn từ 7h ngày 10/10 đến 13h ngày 14/10 tại Cẩm Nhượng là 405mm; Kỳ Anh 363mm; Hà Tĩnh 327mm; Thạch Đồng 312mm; Hoành Sơn 180mm; Hương Trạch 195mm; Hương Khê 107mm; Chu Lễ 78mm; Linh Cảm 93mm. Mực nước tại các trạm thủy văn trên địa bàn đang ở dưới mức báo động số 1.

Xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) huy động phương tiện và nhân lực gia cố điểm sạt lở bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua địa bàn thôn Phương Trứ.

Mực nước một số hồ chứa lớn lúc 13h ngày 14/10/2023 như: Hồ Ngàn Trươi đạt 40,27/52m tương ứng (W= 362,76/775,7 triệu m3, đạt 46,8%); hồ Kẻ Gỗ 24,1/32,5m (W=142/345 triệu đạt 41,2%); hồ Sông Rác 21,14/23,2m (W=94,06/124,5 triệu m3 đạt 75,6%); hồ Thượng Sông Trí 28,68/32m (W=14,18/25,4 triệu m3 đạt 55,8%); hồ Kim Sơn 95,7/97 m (W=14,49/17 triệu m3 đạt 85,2%).

Hiện nay, một số hồ chứa đang chủ động xả tràn để đón lũ như: Thượng Sông Trí 30m3/s; Kim Sơn 20m3/s; Bộc Nguyên 20m3/s; Tàu Voi 5,5m3/s.

Công tác chỉ đạo, điều hành

Để chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 12/10/2023 về việc tập trung ứng phó tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành Công điện số 06CĐ-PCTT ngày 10/10/2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng.

Sở NN&PTNT có Văn bản số 2921/SNN-TL ngày 11/10/2023 đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa, lũ, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

Nhằm chủ động ứng phó thời tiết phức tạp diễn ra trong thời gian tiếp theo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có Văn bản số 141/PCTT ngày 14/10/2023 gửi các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Tình hình thiệt hại

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đơn vị, do ảnh hưởng của mưa lũ đã gây một số thiệt hại bước đầu như: Trên tuyến sông Ngàn Mọ huyện Cẩm Xuyên xuất hiện điểm sạt lở với chiều dài 10m, chiều sâu sạt lở 5-7m; huyện đã huy động hơn 70 người, 50 rọ đá hơn 100 m3 đá hộc để khắc phục điểm sạt lở, đến nay, đã xử lý bước đầu tình trạng sạt lở.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn, sạt lở đất đã gây đổ trạm biến áp Cương Gián 5 (xã Cương Gián, Nghi Xuân).

Một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết trong những ngày tới còn hết sức phức tạp. Do đó, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, đơn vị cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung ứng phó với tình hình mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa để có phương án ứng phó phù hợp; tăng cường công tác thông tin và truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để người dân biết, chủ động phòng tránh; khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa, lũ, bố trí lực lượng kiểm soát, đặt các biển cấm, biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên bị ngập sâu, chảy xiết.

Khu vực Hà Tĩnh được dự báo sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trong những ngày tiếp theo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh dự báo sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng ở mức BĐ1 - BĐ2; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ven sông suối và ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

P.V