Thời tiết Hà Tĩnh dịp Noel như thế nào?

Thời tiết Hà Tĩnh toàn khu vực khả năng mưa giảm hẳn, trừ ven biển phía nam sáng sớm có mưa nhỏ rải rác.

Ảnh minh họa

Chiều 17/12, nhiệt độ các khu vực giảm so với 13h hôm 16/12 từ 10 - 13 độ C. Toàn tỉnh có mưa, ven biển mưa vừa, có nơi mưa to. Gió ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trên biển có sóng to, gió mạnh.

Lúc 16h chiều 17/12, nhiệt độ các khu vực từ 15,7 - 17,6 độ C, riêng huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh 18,4-18,8 độ C.

Hôm nay (18/12), toàn khu vực Hà Tĩnh khả năng mưa giảm hẳn, trừ ven biển phía nam sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 3 - 5 độ, chỉ rét sâu về đêm.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 19/12, nhiệt độ khá cao, mưa bắt đầu quay lại Hà Tĩnh khi không khí lạnh tăng cường thêm. Đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo khả năng sẽ tràn về sớm hơn dự kiến, khoảng ngày 21 đã về nên từ 21-23/12 sẽ có mưa; các ngày dịp Noel (24-25/12) khả năng thời tiết rất rét nhưng nhiều khu vực sẽ không mưa, ven biển phía nam có mưa cũng không đáng kể, thời tiết có thể thuận lợi cho các hoạt động.

P.X.B