Tin mới nhất về thời tiết Hà Tĩnh dịp Tết Dương lịch

Những ngày tới (từ 30/12/2023 - 1/1/2024), khu vực Hà Tĩnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm, do đó, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Hà Tĩnh cho biết, những ngày qua, thời tiết khu vực Hà Tĩnh phổ biến ít mưa (riêng ven biển phía Nam đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, trưa chiều không mưa). Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 21 - 23 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục suy yếu chậm.

Những ngày tới, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên rải rác có mưa vài nơi.

Những ngày tới (từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024), khu vực Hà Tĩnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm, do đó, thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, đêm và sáng sớm vùng đồng bằng ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, vùng núi phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa, chiều có nơi giảm mây hửng nắng, nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ không khí thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm phổ biến 19 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 22 - 24 độ C. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến dưới 5mm.

Tin liên quan: Tin vui về thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, một vài ngày cuối tháng 12, khả năng bắt đầu hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, sang những ngày đầu năm 2024, trời có nắng, nền nhiệt độ khá cao.

P.V