TP Hà Tĩnh nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại chỗ

Thời gian qua, nhiều mô hình như: tổ tự quản an toàn về PCCC, tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, chợ an toàn PCCC ở TP Hà Tĩnh đã được hình thành...

Là mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn TP Hà Tĩnh, có vai trò thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ý thức PCCC, chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ cho người dân, mô hình "Tổ tự quản an toàn về PCCC” tại tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập được thành lập vào ngày 17/8/2021, với 6 thành viên tham gia.

Các thành viên trong tổ tự quản thực hành các kỹ năng sử dụng thiết bị PCCC tại chỗ

Tổ trưởng Trần Ngọc Lương cho biết: “Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập có 55 cơ sở kinh doanh kết hợp nhà để ở của người dân, trong đó có 32 cơ sở tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao. Vì vậy, các thành viên trong tổ tự quản thực hiện nhiệm vụ giám sát, tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC cho từng người dân và đặc biệt là các hộ kinh doanh, hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn.”

Định kỳ hàng tháng, các thành viên trong tổ luân phiên nhau tiến hành kiểm tra an toàn tại các cơ sở kinh doanh, nhờ đó những thiếu sót trong công tác PCCC sớm được phát hiện, yêu cầu khắc phục kịp thời tránh để xảy ra tình trạng cháy nổ.

Bên cạnh đó, tổ tự quản còn chủ động phổ biến các quy định về an toàn cháy nổ tới mọi người dân trong khu phố, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động về phòng cháy, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra trên địa bàn,....

22 hộ gia đình tại tổ liên gia 8 tham gia mô hình.

Cùng với phường Hà Huy Tập, phường Nguyễn Du cũng là một điểm sáng trong xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng”. Mô hình được triển khai tại tổ liên gia 8 (tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du) với phương châm 4 tại chỗ, phát huy tích cực vai trò của toàn dân tham gia PCCC.

Mô hình có 22 hộ gia đình liền kề nhau tham gia. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu…). Các phương tiện này sẽ được để ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng cảnh sát PCCC trang bị các kiến thức về PCCC cho các thành viên.

“Người dân được hướng dẫn cài đặt sử dụng tính năng “Tôi an toàn” trên App “Báo cháy 114”. Tổ liên gia 8 đã thành lập tổ PCCC cơ động, gồm những thành viên nhiệt tình, có kiến thức trong việc xử lý các tình huống chữa cháy, được cung cấp một số phương tiện chữa cháy như bình bọt, bình khí CO2,...đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố cháy nổ không để phát sinh gây hậu quả”, ông Bùi Đức Thông - Tổ trưởng tổ liên gia 8 chia sẻ.

Còn đối với điểm chữa cháy công cộng, phương tiện được bố trí tại mỗi điểm gồm: 2 bình chữa cháy mini, nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC; xà beng, kìm cộng lực. Các phương tiện được bố trí tại các điểm chữa cháy thuận lợi cho việc sử dụng, không cản trở lối đi lại của người dân, tránh mưa, nắng và có biển thông báo.

Người dân diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Phường Nguyễn Du đã triển khai lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng tại 3 điểm như: trước số nhà 05, ngõ 27, đường Nguyễn Huy Tự; tại ngã tư, trước số nhà 149, đường Chính Hữu; trước số nhà 263, đường Chính Hữu.

“Việc ra đời các mô hình phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư đã đáp ứng được mong mỏi của nhiều người dân trước thực trạng các vụ cháy nổ xuất hiện ngày càng nhiều. Điểm ưu việt của mô hình là mỗi hộ gia đình lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1 và nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp. Khi có hỏa hoạn, chỉ cần 1 nhà báo cháy cả xóm ngõ đều nghe thấy chuông và sẵn sàng ứng cứu”, chị Nguyễn Thị Dung - thành viên tham gia mô hình chia sẻ.

“Điểm chữa cháy công cộng” được thiết kế dễ nhìn thấy, không gây ảnh hưởng đến không gian chung.

Bên cạnh công tác PCCC phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, đảm bảo PCCC tại các chợ, siêu thị là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Trước yêu cầu đó, mô hình “Chợ an toàn PCCC” tại chợ Bình Hương (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã đi vào hoạt động. Đây là mô hình chợ tự quản về phòng cháy chữa cháy thứ 2 được xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Phó Trưởng Ban quản lý chợ Bình Hương Bùi Hoài An thông tin: “Tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu, bằng nhiều hình thức, như: thông báo qua loa phát thanh trong cơ sở; in, phát tờ rơi tuyên truyền, khuyến cáo, treo pa nô tuyên truyền để cán bộ công nhân viên, các hộ tiểu thương, khách hàng tham gia buôn bán tại chợ thực hiện; hướng dẫn tiểu thương đảm bảo an toàn khi sử dụng nguồn điện, sắp xếp hàng hóa, không thắp nhang, đốt vàng mã và ký cam kết về đảm bảo an toàn PCCC”.

Ban Quản lý chợ cũng đã thành lập tổ tự quản gồm 10 thành viên. Các thành viên tham gia có trách nhiệm chủ động nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC, kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn PCCC trong chợ Bình Hương. Đồng thời, tổ chức thực hiện các hoạt động tuần tra, canh gác, bảo vệ; phòng, chống cháy, nổ. Thường xuyên tổ chức luyện tập phương án phương án phòng cháy, chữa cháy ở chợ,...

Tổ tự quản PCCC của chợ Bình Hương gồm 10 thành viên.

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC 07) - Công an tỉnh nhấn mạnh: “Thời điểm vàng trong công tác cứu hỏa là dưới 5 phút kể từ khi xảy ra cháy. Do đó, phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ ngay từ ban đầu, phát huy phương châm 4 tại chỗ. Các mô hình nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể thực hiện công tác PCCC. Thông qua mô hình, tất cả người dân ở hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở trên địa bàn TP Hà Tĩnh đều được hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn PCCC, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và triển khai xây dựng lối thoát nạn thứ 2.

Như vậy khi các mô hình PCCC vào hoạt động và được nhân rộng, người dân nắm và hiểu thành thục công tác PCCC thì sẽ giảm thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra ở đối tượng khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Tránh những mất mát về người và tài sản như trong thời gian qua".

Cẩm Hoà