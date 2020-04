Người Hà Tĩnh mạnh mẽ “sống chung với lũ” tại ổ dịch lớn nhất thế giới

Mỹ: Dự báo đạt đỉnh dịch trong tuần này Tới 6h sáng 14/4 (theo giờ VN), nước Mỹ ghi nhận thêm 23.570 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 583.870 và thêm 1.579 người tử vong trong vòng 24h, trong tổng số 23.485 ca tử vong. Giám đốc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, ông Robert Redfield cho biết, dịch COVID-19 tại Mỹ có thể đạt đến đỉnh điểm trong tuần này. Trả lời phỏng vấn đài NBC, ông Redfield cho biết: “Chúng ta đang gần đến đỉnh dịch, đó là khi ngày hôm sau có ít ca nhiễm hơn ngày hôm trước”. Trong khi đó, mô hình dịch của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe thuộc Đại học Washington dự đoán ngày 13/4 (theo giờ Mỹ) sẽ là ngày đỉnh điểm số ca tử vong tại Mỹ, với khoảng 2.150 ca tử vong do COVID-19. Ngoài ra, mô hình dự báo có tổng cộng 68.841 người sẽ thiệt mạng tại Mỹ tới tháng 8, trong khi nước Mỹ đã đạt “đỉnh điểm về sử dụng nguồn lực” từ ngày 10/4. Ở cấp bang, tiểu bang New York đã đạt đỉnh điểm ca tử vong trong ngày 10/4, nhưng trong những tuần tới dự báo vẫn có hàng trăm người chết mỗi ngày. Một số bang vẫn còn chưa tới đỉnh điểm ca tử vong/ngày, như Florida - dự báo vào 6/5; Texas vào 30/4, California vào 19/4. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 13/4 phát biểu rằng: “Thời điểm tồi tệ nhất đã qua, nếu chúng ta tiếp tục thông minh trong tương lai. Bởi vì hãy nhớ rằng chúng ta đặt bàn tay trên cái van. Nếu xoay van đó quá nhanh, các bạn sẽ thấy con số đó nhảy ngược lại ngay”.