NSND Trung Anh quê Hà Tĩnh vào vai đại tá công an trong phim truyền hình “Đấu trí”

Sau hình ảnh “ông bố quốc dân” trong phim “Về nhà đi con” cũng như vai giang hồ Lương Bổng trong “Người phán xử”, NSND quê Hà Tĩnh Bùi Trung Anh bất ngờ đảm nhận vai đại tá công an trong phim “Đấu trí” sắp phát sóng vào khung giờ “vàng” trên VTV1.

Trailer phim truyền hình "Đấu trí" (Nguồn: VTV)

Điều thú vị hơn, phim truyền hình “Đấu trí” cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn - Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) Danh Dũng (SN 1970, quê xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với dòng chính luận, điều tra. NSƯT Danh Dũng cũng là đạo diễn của các bộ phim truyền hình ăn khách như: “Khi đàn chim trở về”, “Người phán xử”, “Về nhà đi con”, “Hương vị tình thân”…

NSND Trung Anh (bên phải) vào vai Đại tá Trần Giang - Trưởng phòng Điều tra C03 trong phim "Đấu trí". (Ảnh: VTV)

Phim “Đấu trí” được lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế, phơi bày nhiều mưu mô thủ đoạn, những hoạt động ngầm của nhóm tội phạm "cổ cồn trắng’, những liên minh lợi ích giữa doanh nghiệp và quan chức.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện mang tính thời sự, những đại án tham nhũng, tiêu cực, "Đấu trí" hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút hấp dẫn, kịch tính cho khán giả. (Ảnh: VTV)

Bộ phim quy tụ đông diễn viên với các tên tuổi gạo cội như NSND Trung Anh, NSƯT Mai Nguyên, Vĩnh Xương, Tú Oanh, vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng... cùng các diễn viên trẻ như Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Xuân Phúc, Doãn Quốc Đam... Bối cảnh phim được trải dài ở nhiều vùng địa phương, từ miền núi, biên giới cho đến vùng biển.

Phim dự kiến phát sóng vào khung giờ “vàng”, lúc 21 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 18/7/2022, sau khi bộ phim “Lối nhỏ vào đời” kết thúc.

Trong phim truyền hình mới nhất, NSND Trung Anh vào vai Đại tá Trần Giang - Trưởng phòng Điều tra C03, là người điềm tĩnh, sâu sắc, hết lòng vì công việc. Để vào vai Đại tá Trần Giang, NSND Trung Anh đã cạo đi bộ râu quen thuộc - hình ảnh gắn bó với ông hơn 20 năm qua.

Chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về vai diễn mới, NSND Trung Anh nói đây là lần đầu tiên ông đảm nhận vai công an trên phim truyền hình. Trước đó, ông từng một lần vào dạng vai này trên sân khấu kịch.

Tạo hình chiến sĩ công an của NSND Trung Anh trong phim “Đấu trí”.

“Khi đạo diễn Danh Dũng mời tôi đóng vai Đại tá Trần Giang, tôi có nửa đùa nửa thật, bảo “hay cho anh đóng vai tội phạm đi” vì nghĩ mình không làm được vai công an. Tuy nhiên, anh Dũng khá cương quyết và thuyết phục tôi nhận lời vào vai này”, NSND Trung Anh kể.

Nam diễn viên gạo cội cũng tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần đầu đóng vai công an trên sóng truyền hình. “Rất khó để học thuộc được lời thoại thậm chí là toát mồ hôi luôn do tính chuyên ngành cao quá. Lời thoại không dài, nhưng do mang đậm tính chuyên ngành, chuyên biệt nên cách thoại phải làm sao cho đúng, cho hay”, NSND quê Hà Tĩnh cười hiền nói.

Dù giàu kinh nghiệm diễn xuất và thành công với nhiều dạng vai khác nhau nhưng NSND Trung Anh vẫn bày tỏ sự lo lắng về vai Đại tá Trần Giang trong “Đấu trí”. “Thực sự tôi rất lo lắng khi phim chưa phát sóng. Tôi lo lắng về vai diễn, về hình tượng nhân vật công an tôi đóng”, ông trải lòng.

NSND Trung Anh năm nay 61 tuổi, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Nam nghệ sĩ hy vọng, bộ phim mới của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả, nhất là khán giả quê nhà.

Đặng Phương