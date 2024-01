Phối hợp tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” cho sinh viên, công nhân hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” do Hội Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam tổ chức, dự kiến phát 1.000 vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết năm 2024. - Đối tượng được cấp vé miễn phí: Sinh viên, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bản thân hoặc gia đình có người thân tại các vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; thu thập thấp do đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động làm việc khó khăn...). - Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 10/1/2024. - Cách thức đăng ký: Đăng ký qua hội chữ thập đỏ/ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, thành phố, thị xã. - Thời gian xét duyệt và công bố danh sách: Từ ngày 11/01/2024 đến ngày 20/01/2024. - Thời gian nhận vé: Từ ngày 21/01/2024 – 25/01/2024. - Địa điểm nhận vé: Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam (số 12, đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). - Thời gian xuất phát: 7h00 ngày 04/02/2024 (ngày 25/12 Âm lịch). - Địa điểm xuất phát: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM (số 02 đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY