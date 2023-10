Cẩm Xuyên quyết tâm vượt đích kế hoạch KT-XH năm 2023

3 tháng cuối năm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) quyết liệt triển khai các giải pháp quy hoạch và đầu tư tại khu du lịch Thiên Cầm; tiếp tục mở rộng diện tích tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm...

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2023; triển khai nhiệm vụ quý IV. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Lê Ngọc Huấn cùng tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh trình bày kết quả tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ quý IV/2023.

9 tháng năm 2023, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt; công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các khối đoàn thể được tăng cường.

Với sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Cẩm Xuyên tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt 8.469 tỷ đồng (bằng 89,7% so với kế hoạch và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022). Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; năng suất, sản lượng và giá bán lúa vụ xuân cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Trung Bùi Xuân Định: Huyện cần nghiên cứu kỹ về phương án sáp nhập 3 xã: Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Trung.

Toàn huyện tập trung, tích tụ ruộng đất được thêm 711,2 ha/6 xã trên địa bàn. Xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; có thêm xã Cẩm Vịnh đạt NTM kiểu mẫu, xã Cẩm Thành đạt 3/4 tiêu chí NTM kiểu mẫu, xã Cẩm Duệ đạt NTM nâng cao, thêm 5 sản phẩm OCOP 3 sao...

Tổng thu ngân sách đạt 246,2 tỷ đồng (đạt 81% kế hoạch tỉnh giao và đạt 82% so với cùng kỳ năm 2022); tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 1.800 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch). Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam và các dự án khác được tập trung chỉ đạo thực hiện. Văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng của huyện Cẩm Xuyên có nhiều điểm sáng. Thời gian tới, địa phương cần huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giúp người dân tiếp cận chính sách; nhất là tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, huyện cần tập trung cao giải quyết tồn đọng đất đai, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án; đẩy mạnh quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo; việc sáp nhập các đơn vị hành chính cần nghiên cứu tối đa các yếu tố đặc thù...

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch chung thị trấn Cẩm Xuyên và vùng phụ cận; quy hoạch khu trung tâm xã Cẩm Bình; phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn. Một số đại biểu đề xuất: Những tháng cuối năm cần tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hệ thống xử lý nước thải tại các địa phương; nhiều địa phương thiếu nước sạch, cần quan tâm để đưa nước sạch về cho người dân; khuyến khích xây dựng các mô hình kinh tế; cần quy hoạch trung tâm xã Cẩm Bình và thị trấn Cẩm Xuyên một cách hợp lý; xem xét kỹ việc sáp nhập các địa phương...

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề nghị các địa phương thẳng thắn nhìn nhận các tồn đọng, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Những tháng cuối năm, các ban, ngành, địa phương cần tập trung sửa một số quy định liên quan đến công tác cán bộ; rà soát các đơn thư, vụ việc để giải quyết dứt điểm; làm tốt công tác tiếp công dân; tổ chức tốt đại hội MTTQ các cấp; huy động tốt quỹ vì người nghèo; hoàn thành đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân.

Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc tích cực quảng bá sản phẩm, kết nối quảng bá trên các nền tảng xã hội; quyết liệt triển khai các giải pháp quy hoạch và đầu tư tại khu du lịch Thiên Cầm; xây dựng đề án về du lịch cộng đồng gắn với kinh tế nông thôn; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục mở rộng diện tích tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm với tinh thần kiên trì tuyên truyền, linh hoạt trong các tình huống cụ thể.

