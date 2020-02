Đức Thọ phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc trước ngày 28/2

Ngày 24/2, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 đối với BTV Huyện ủy Đức Thọ.

Đức Thọ phấn đấu hoàn thành đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện trước ngày 28/2/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, Huyện ủy Đức Thọ đã chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị đại hội lần 3 xin ý kiến các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tiến hành rà soát, bổ sung lần 2 nhân sự cấp ủy đương nhiệm, nguồn quy hoạch để xây dựng đề án nhân sự, dự kiến cấp ủy khóa mới về số lượng, cơ cấu thành phần theo đúng hướng dẫn; xây dựng lựa chọn chủ đề, các khâu đột phá, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; lựa chọn 4 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm…

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hoài Sơn, thành viên đoàn kiểm tra: Đức Thọ cần tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, nhằm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong đại hội Đảng các cấp.

Hiện nay, đã có 214/216 chi bộ khối xã, thị trấn và 26/46 chi bộ khối cơ quan tổ chức đại hội. Đức Thọ phấn đấu hoàn thành đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện trước ngày ngày 28/2/2020.

Kết quả đại hội các chi bộ cho thấy, tỷ lệ đổi mới đạt 39,2%, tỷ lệ nữ đạt 38,3% và tỷ lệ trẻ đạt 4,04%.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Đức Thọ cần rà soát, đánh giá cán bộ qua cả nhiệm kỳ, xây dựng, quy hoạch bộ máy cán bộ nhiệm kỳ mới đảm bảo số lượng, chất lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái khẳng định: "Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Vì vậy, Đức Thọ cần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, xây dựng văn kiện, kịch bản tổ chức đại hội, rà soát, đánh giá cán bộ qua cả nhiệm kì, xây dựng, quy hoạch bộ máy nhiệm kì mới đảm bảo số lượng, chất lượng.

Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, đảm bảo tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tìm các giải pháp đột phá để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới".

Đức Phú