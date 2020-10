Gấp rút hoàn thành các phần việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành các phần việc được giao, đảm bảo chất lượng, góp phần đưa Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX thành công tốt đẹp.

Sáng 7/10, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thông tin: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 14 - 17/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo công tác chuẩn bị đại hội

Hiện nay các phần việc chuẩn bị cho đại hội cơ bản được hoàn tất. Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình đang gấp rút hoàn thiện những nội dung liên quan như: chuẩn bị gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Hà Tĩnh, trưng bày ảnh “Dấu ấn một chặng đường”, công tác hậu cần, chuẩn bị trung tâm hội nghị, chỉnh trang đô thị...

Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều bản tin, chuyên trang, chuyên mục đề cập những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua; khí thế sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống báo cáo kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Tại cuộc họp, đại biểu đã báo cáo chi tiết về việc triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội như: Kế hoạch dâng hương, báo công; triển lãm tranh, ảnh về các thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; các điều kiện phục vụ việc tác nghiệp của các cơ quan thông tấn, báo chí...

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Xuân Dâng: Trước khi diễn ra đại hội 2 ngày, đơn vị sẽ tiến hành phun khử khuẩn tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; lên kế hoạch chi tiết các phương án xử lý với một số tình huống liên quan đến y tế có thể diễn ra.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Công Thành: Công tác chuẩn bị tại trung tâm báo chí đã cơ bản hoàn tất

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, công tác y tế, việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và tại TP Hà Tĩnh nói riêng, lên phương án trong tình hình thời tiết xấu...

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Lực lượng công an sẽ phối hợp hiệu quả với các lực lượng liên quan tập trung cao cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, trước, trong và sau đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Các đơn vị liên quan cần xây dựng phương án chi tiết đối với chương trình báo công dâng hương trong điều kiện thời tiết xấu.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, vì vậy, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần gấp rút hoàn thành các phần việc được giao.

Trong đó, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều tin bài chuyên sâu; cơ quan truyền thông địa phương có các tin bài, phóng sự định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng; các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý báo chí...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng cho ý kiến chi tiết về các ấn phẩm sách làm quà tặng đại biểu; phương án báo công dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; trang trí trung tâm hội nghị tổ chức đại hội; trung tâm phục vụ báo chí tác nghiệp; chương trình họp báo sau đại hội...

Đối với triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm nông nghiệp phục vụ đại hội, cần đảm bảo khoa học, đẹp mắt, chính xác về nội dung, tránh lãng phí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị TP Hà Tĩnh lưu ý đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường trên địa bàn; Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, cổ động trực quan về đại hội; Sở Y tế và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đảm bảo bố trí đủ y, bác sỹ, vật tư y tế phục vụ; Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo điều kiện tiếp đón đại biểu...

Thu Hà