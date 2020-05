Hà Tĩnh có 5 thí sinh đạt giải tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu ngành Tuyên giáo

Câu hỏi tuần 9 Câu 1: “Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và Nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Phát biểu trên của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại sự kiện nào? A. Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020 “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” B. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam C. Hội thảo quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” D. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Câu 2: Những tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “Bảo vật quốc gia”? A. Đường Kách mệnh B. Nhật ký trong tù C. Di chúc D. Cả 3 đáp án trên Câu 3: "Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to…" Bạn cho biết, câu thơ trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm nào? A. Năm 1966 B. Năm 1967 C. Năm 1968 D. Năm 1969 Câu 4: Để đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước lần thứ IV đã tuyên dương bao nhiêu anh hùng? A. 99 anh hùng B. 100 anh hùng C. 111 anh hùng D. 112 anh hùng Câu 5: Thực hiện Chỉ thị ngày 26/6/1966 của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, năm 1967 các đảng bộ địa phương đã tiến hành mấy đợt giáo dục chính trị, tư tưởng? A. 02 đợt B. 03 đợt C. 04 đợt D. 05 đợt Câu 6: Ngày 30/1/1968, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết nào về việc chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai ban: Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương? A. Nghị quyết số 1584-NQ/TW B. Nghị quyết số 50 - NQ/TW C. Nghị quyết số 14-NQ/TW D. Nghị quyết số 10 NQ/TW Câu 7: Thực hiện sự chỉ dạy của Bác, cuốn sách “Người tốt, việc tốt” do Ban Tuyên huấn Trung ương biên soạn được xuất bản vào thời gian nào? A. Ngày 2/9/1966 B. Ngày 2/9/1967 C. Ngày 2/9/1968 D. Ngày 2/9/1975 Câu 8: Chỉ thị của Ban Bí thư khóa III về cuộc vận động bảo vệ Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào? A. Ngày 1/3/1961 B. Ngày 1/3/1963 C. Ngày 1/3/1965 D. Ngày 1/3/1967 Câu 9: Nghị quyết số 157 của Ban Bí thư khóa III chỉ rõ: tiếp tục cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng văn hóa tư tưởng và đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Ba cuộc cách mạng ấy quan hệ chặt chẽ với nhau, phải được đồng thời tiến hành, không thể xem nhẹ mặt nào, song phải tập trung sức thực hiện (…). Bạn hãy chọn 1 trong các phương án sau đây điền vào dấu (…) A. Cách mạng văn hóa tư tưởng là đi trước một bước B. Cách mạng quan hệ sản xuất là quyết định nhất C. Cách mạng kỹ thuật là then chốt D. Cách mạng kỹ thuật là quan trọng Câu 10: “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam…”. Bạn hãy cho biết, đó là lời bài hát nào của nhạc sỹ Thuận Yến? A. Bác Hồ một tình yêu bao la B. Ca ngợi Hồ Chủ tịch C. Trông cây lại nhớ đến Người D. Biết ơn cụ Hồ