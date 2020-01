Người dân xã biên giới Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng

Đặt chân đến Kim Cương – xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), khách phương xa đã cảm nhận sắc đỏ của vùng đất ba zan “lấp lánh kim cương” nơi miền núi phía Tây Hà Tĩnh. Nơi đây, nhân dân một lòng sắt son niềm tin theo Đảmg, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, giữ vững mối đoàn kết, bình yên nơi “phên dậu” Tổ quốc.

Mỗi người dân là một “cột mốc” bảo vệ hòa bình, ổn định

Đường về xã Sơn Kim 1 - xã biên giới đầu tiên cả nước đạt chuẩn NTM (năm 2014).

Dẫn chúng tôi “mục sở thị” cuộc sống mới ở xã biên giới Sơn Kim 1 – xã anh hùng thời kỳ đổi mới, xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM (năm 2014 - PV), ông Nguyễn Sỹ Luận – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 tự hào giới thiệu đôi nét lịch sử địa phương: “Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, Sơn Kim được gọi tên là xã Kim Cương. Mảnh đất này có trên 30 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào. Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Kim Cương – Sơn Kim 1 là hậu phương của tiền tuyến, là điểm giao liên quan trọng, trạm dừng chân cho bộ đội đi chiến trường C”.

Dân quân xã Sơn Kim 1 phối hợp với lực lượng bộ độ biên phòng tuần tra biên giới.

“Là xã biên giới, xã trọng điểm về an ninh trật tự nên việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố quốc phòng - an ninh được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên” – vị bí thư Đảng bộ khẳng định.

Tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh của Sơn kim 1. Toàn Đảng bộ hiện có 14 chi bộ, 282 đảng viên. Ở đây có 110 hộ đồng bào dân tộc sinh sống, có 163 hộ công giáo với hơn 650 nhân khẩu nhưng chưa bào giờ xẩy ra hiện tượng mất đoàn kết. Ngày lễ nô en hàng năm tại nhà thờ không chỉ là ngày hội của đồng bào công giáo mà còn là ngày hội của đồng bào các dân tộc sinh sống trên dải đất biên cương này.

Cán bộ biên phòng cùng nhân dân xã Sơn Kim 1 và bản Thọng Pẹ hát mừng trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

“Mỗi người dân, đảng viên nơi vùng biên cương luôn xác định là một “cột mốc” bảo vệ hòa bình, ổn định. Không chỉ xây dựng mối đoàn kết trong thôn xóm, giữa các dân tộc, người dân Sơn Kim 1 còn chú trọng gìn giữ mối đoàn kết quốc tế, kết nghĩa với bản Thọng Pẹ, huyện Bôlykhămxay (Lào)” – Bí thư Chi bộ thôn Kim Cương 1 Nguyễn Đình Khởi cho hay.

Ông Khởi là đảng viên gốc giáo và đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ nay. Ông là tấm gương điển hình, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Hiện Chi bộ Kim Cương 1 có 28 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên gốc giáo. Nhiều năm liền, Chi bộ Kim Cương 1 đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.

Sơn Kim 1 - xã biên giới đầu tiên về đích NTM

Thực hiện tiêu chí 20 - KDC mẫu, vườn mẫu trong xây dựng NTM, đến nay, Sơn Kim 1 đã có 5/9 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và nhiều vườn mẫu đạt chuẩn, cho thu nhập cao.

Ở nơi “đầu núi, ngọn gió”, Sơn Kim 1 luôn đối mặt với hạn hán, lũ quét và gió Lào khô khốc. Nhưng phẩm chất kim cương ngời sáng của người dân nơi đây đã giúp họ rèn luyện được khí phách và bản lĩnh kiên cường. Người Kim Cương – Sơn Kim 1 thời mở cửa đã thoát khỏi tầm mắt hạn hẹp của núi rừng, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn để xây dựng NTM.

Năm 2014, Sơn Kim 1 đã trở thành một điểm sáng nơi cửa ngõ biên giới phía Tây của tỉnh Hà Tĩnh, trở thành xã biên giới đầu tiên cả nước về đích NTM. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được củng cố vững chắc.

Bình yên nơi xã biên giới Sơn Kim 1.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 Nguyễn Sỹ Luận cho biết, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, cán bộ, nhân dân xã Sơn Kim 1 không thỏa mãn, dừng lại với những kết quả đạt được mà tiếp tục huy động nguồn lực củng cố, nâng cấp các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2020.

Mặc dù địa bàn rộng, địa hình chia cắt nhiều vùng, dân cư phân bố rải rác nhưng cán bộ, nhân dân Sơn Kim 1 đã có nhiều nỗ lực trong đầu tư phát triển kinh tế vườn rừng, chăn nuôi, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Đến cuối năm 2019, trên địa bàn xã có 38 mô hình thu nhập từ 300 triệu trở lên; có 14 doanh nghiệp, 3 HTX và 1 quỹ tín dụng nhân dân, 139 hộ kinh doanh cá thể. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng thành công nông thôn mới tại xã biên giới là bước quan trọng để Sơn Kim 1 tiến hơn nữa trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh tập trung cho tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Sơn Kim 1 tập trung chỉ đạo xây dựng tiêu chí KDC mẫu, vườn mẫu, tạo cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hệ thống hàng rào xanh được phủ kín dọc các trục đường chính, trục thôn với tổng chiều dài hàng chục km. Để hoàn thành tiêu chí 20, các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn đã tự đảm nhiệm xây dựng các đoạn đường liên thôn, liên xã đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, hàng tháng các thôn tự phát động toàn dân làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và khuôn viên vườn hộ.

Trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, trong không khí mừng Đảng 90 mùa Xuân, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Sơn Kim 1 tiếp tục có nhiều hoạt động thi đua, chung tay xây dựng xã vùng biên ngày càng no ấm, giữ vững hòa bình, đoàn kết nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thanh Hoài