Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trong khối nội chính

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng, đơn vị trong khối nội chính phối hợp hiệu quả trong đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, đối ngoại...

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì hội nghị.

Sáng 4/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá nghiêm túc, bài bản, hiệu quả.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đảm bảo phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Các cơ quan chức năng đã chủ động lực lượng, phương tiện, biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ, việc phức tạp, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống; xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương thực hiện hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc.

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết 1.088/1.172 tin báo tội phạm; đã thụ lý 1.060 vụ, 1.923 bị can và đã giải quyết 899 vụ, 1.586 bị can. Thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 1.172 tin báo tội phạm; thụ lý giải quyết 805 vụ, 1.553 bị can.

Tòa án đã thụ lý, giải quyết 999/1.089 vụ án hình sự; giải quyết 1.709/2.018 vụ dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại. Kết quả phải thi hành án về việc là 4.741 việc; kết quả thi hành án về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 486,75 tỷ đồng.

Ngành thanh tra đã triển khai 401 cuộc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị xử lý và quyết định xử phạt hành chính với 862 tổ chức, cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Điện - Bí thư Huyện ủy Hương Khê đề xuất một số nội dung tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan như: Sở Tư pháp, Hải quan, Thuế, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư đã nâng cao năng lực hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực.

Về công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: Trong năm, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 17 vụ 71 bị can; đã giải quyết 5 vụ 22 bị can. Kết quả thu hồi, bồi thường 10 tỷ 266 triệu đồng tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ những kết quả nổi bật trong nỗ lực đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng công an.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh và thành viên, các cơ quan tư pháp đã bám sát chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và chỉ đạo của ngành cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật tiếp tục được quan tâm. Việc triển khai thi hành các luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục được nâng lên.

Các chỉ tiêu Quốc hội, ngành Trung ương giao cơ bản đạt và vượt. Chất lượng tranh tụng ngày càng nâng lên. Vai trò của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người giám định tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc hành chính, dân sự tiếp tục được nâng lên.

Năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn tình hình tỉnh, Hà Tĩnh sẽ sớm ban hành chương trình công tác trọng tâm về nội chính và PCTN, TC năm, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, TC.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ để chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm. Làm tốt công tác phối hợp giữa đơn vị, lực lượng liên quan và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ...

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải phân tích, làm rõ các nội dung đại biểu kiến nghị, đề xuất.

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ kết quả nổi bật, kinh nghiệm trong thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp, PCTN, TC; đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nội dung nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận kết quả, đóng góp quan trọng của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phân tích những vấn đề tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới trong quán triệt, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, cải cách tư pháp, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Lực lượng quân sự tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, tham mưu chỉ đạo tuyển chọn, tổ chức giao quân năm 2024; diễn tập khu vực phòng thủ ở các địa phương đạt yêu cầu, kế hoạch.

Lực lượng công an tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan đến xây dựng lực lượng đã được ban hành; chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong tham mưu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan tư pháp, cơ quan liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp. Yêu cầu các lực lượng, đơn vị trong khối tăng cường phối hợp hiệu quả trong đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh biên giới, đối ngoại, thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí và Nhân dân trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải trao giấy khen, tặng hoa chúc mừng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thu Hà