Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên làm việc với các cơ quan, đơn vị trong khối để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc, vụ án do Trung ương chỉ đạo.

Chiều 13/9, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối để nghe, cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính và các cơ quan trong khối.

8 tháng đầu năm, tình hình chung về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số loại tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp, nổi lên là tội phạm lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường...

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 25 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Những tháng đầu năm 2021 dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, theo dõi, đôn đốc 6 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 28 vụ việc, vụ án theo kiến nghị của đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp nhận, phân loại, xử lý 181/181 đơn, đạt 100%; nắm tiến độ báo cáo Bí thư Tỉnh ủy kết quả giải quyết một số đơn thư phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành quan tâm, phối hợp với lực lượng công an sớm hoàn thiện để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành 3 đề án của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh nông thôn, đấu tranh phòng chống ma túy và hỗ trợ xây dựng cơ sở làm việc cho công an xã.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, kịp thời tham mưu các giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh quốc gia, đảm bảo ANTT, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết một số vụ việc trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng đơn vị và các cơ quan trong khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch.

Tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động phát hiện và triển khai các phương án để tham mưu giải quyết tốt những vụ việc phức tạp phát sinh; làm tốt công tác kiểm soát tin báo tố giác tội phạm, công tác điều tra, khởi tố, bắt, giam giữ; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

Các cơ quan thuộc khối nội chính đã làm tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Việc này thể hiện rõ nhất ở hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trong lĩnh vực nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tăng cường làm việc với các cơ quan, đơn vị trong khối để nắm bắt tình hình, nhất là các vụ việc phức tạp để sớm tìm hướng xử lý, không để phức tạp kéo dài. Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối đã làm tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tình hình hiện nay vẫn còn nhiều mối nguy tiềm ẩn, vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối cần xây dựng kế hoạch, có quy trình kiểm tra công tác nội chính để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, cho ý kiến các vụ việc, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính.

Những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tình hình tội phạm tiềm ẩn phức tạp; một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để đưa tin sai sự thật làm phức tạp tình hình; công tác bám, nắm tình hình của lực lượng chức năng tại cơ sở, tham mưu xử lý một số vấn đề nhạy cảm có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số vụ việc, vụ án còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, trong đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; khi các tỉnh nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, công dân Hà Tĩnh về quê đông hơn dẫn tới việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn, các tệ nạn xã hội có thể phát sinh; một số vướng mắc, tồn đọng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng còn tiềm ẩn phức tạp, xảy ra khiếu kiện...

Trước tình hình này, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối triển khai đồng bộ, hiệu quả Kết luận 29-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với các quy định của từng ngành; bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung cao các nhiệm vụ trọng tâm.

Các đơn vị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động của tỉnh, của ngành thực hiện nghị quyết đại hội Đảng và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan trong khối chủ động, linh hoạt để thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên làm việc với các cơ quan, đơn vị trong khối để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc, vụ án do Trung ương chỉ đạo.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ với nhau và với cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở để chủ động dự báo tình hình, lên phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự khi lượng người về địa phương nhiều do dịch bệnh COVID-19; tham mưu xử lý các vụ việc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Viện KSND, TAND, Cục THADS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và kiểm sát việc xử lý các tin báo tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; xét xử các vụ án đảm bảo hoàn thành, không để quá hạn; đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, các cấp chính quyền tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, phức tạp, đông người; tham mưu lập các tổ công tác để giải quyết dứt điểm các vụ việc...

