Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị của Hà Tĩnh đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, tạo đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Sáng 25/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đại biểu dự hội nghị.

Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, bài bản, chất lượng. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Trung ương.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền ngày càng được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Các thông tin, bài viết tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, việc học tập và làm theo Bác thường xuyên được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội; kịp thời phát hiện những thông tin sai trái, triển khai các biện pháp đấu tranh, định hướng hoặc tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, xử lý, tạo sự tin tưởng, ổn định trong người dân.

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các tài khoản mạng xã hội, thành lập các trang - nhóm để tuyên truyền, trao đổi, định hướng thông tin, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tích cực trong công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái với nhiều hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống và lan tỏa trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, tạo tiếng nói chính thống mạnh mẽ phản bác thông tin sai trái, xấu độc và định hướng dư luận xã hội.

Đại biểu các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng tích cực tham gia Cuộc thi viết thể loại chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2022, toàn tỉnh đạt 1 giải A và 1 giải khuyến khích, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh được khen thưởng tập thể xuất sắc trong phát động và tổ chức cuộc thi. Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 7.671 bài viết tham dự cuộc thi; tỉnh đã thẩm định, lựa chọn 66 bài chất lượng gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Hội nghị cũng nghe quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2023 và Nghị quyết số15-NQ/TU ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Các đại biểu cũng phân tích kết quả đạt được, làm rõ hơn một số khó khăn, hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, đồng thời kiến nghị các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của nghị quyết trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Việc tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, bám sát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, nhằm củng cố niềm tin, tạo đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên các kênh truyền thông và mạng xã hội; nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và ban chỉ đạo 35 các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cần phát huy vai trò tham mưu, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan chức năng liên quan (Trường Chính trị Trần Phú, Công an tỉnh, Sở TT&TT…) tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường giáo dục, bồi đắp lý luận chính trị; chủ động kiểm soát thông tin trên không gian mạng; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đăng tải, cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc làm phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng cách làm hay, có hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết được thông tin tại hội nghị, qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện.

Thu Hà - Anh Tấn