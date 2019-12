Bác sỹ Hà Tĩnh giúp bệnh nhân phổi tắc nghẽn dự phòng bệnh

Theo nghiên cứu, 90% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tiền sử hút thuốc lá. Khả năng bị tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở những người nghiện thuốc lá nặng so với những người không hút thuốc là gấp 30 lần. Hút xì-gà, thuốc lào… và ngay cả những người đã ngưng hút thuốc lá cũng có vẫn có thể mắc bệnh và khả năng bị tử vong do bệnh cao hơn so với người không hút thuốc. Hàng năm, trên toàn thế giới có khoảng 5 triệu trường hợp tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Cứ 2 người hút thuốc lá thì sẽ có 1 người chết vì những bệnh có liên quan đến thuốc lá, trong đó 50% chết ở tuổi trung niên và giảm đi 20 năm tuổi thọ.