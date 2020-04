Đến 18h ngày 25/4, không có ca mắc mới COVID-19, chỉ còn 45 đang điều trị

Việt Nam một hình mẫu về phòng chống đại dịch Tại cuộc họp trực tuyến về hợp tác nghị viện chống đại dịch COVID-19 do Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Hạ viện Indonesia tổ chức qua ứng dụng Zoom, Việt Nam được lãnh đạo các nước và dư luận quốc tế đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và mang lại thành công lớn. Ngày 25/4, Cổng TTĐT Quốc hội cho biết, được sự đồng ý của Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng, theo lời mời của Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì tham dự cuộc họp trực tuyến về hợp tác nghị viện chống đại dịch COVID-19 do Ủy ban hợp tác liên nghị viện Hạ viện Indonesia tổ chức qua ứng dụng Zoom. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; PGS.TS bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội;... Tham dự ở phía đầu cầu Indonesia, Đại sứ nước ta tại Indonesia Phạm Vinh Quang. Cuộc họp do TS. Fadli Zon, Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác liên nghị viện Hạ viện Indonesia chủ trì. Thành phần tham dự còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác liên nghị viện Hạ viện Indonesia Charles Honoris; Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia Dato Mohamad Rashid Hasnon, Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về Coronavirus Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo; Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Indonesia Navaratnasamy Paranietharan; Thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP) Armida Alisjahbana; Tổng Vụ trưởng Vụ Hợp tác đa phương Bộ Ngoại giao Indonesia Febrian Alphyanto Ruddyard và khoảng 500 tài khoản tham dự khác từ các trường đại học, các tổ chức và truyền thông. Việt Nam được đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả. Tại cuộc họp, bà Puan Maharani, Chủ tịch Hạ viện Indonesia nhận định: Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang đặt các quốc gia vào thời điểm thử thách, đòi hỏi sự hợp tác, chung tay hành động nhằm đối phó và giảm thiểu những ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. Còn TS. Fadli Zon, Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác liên nghị viện Hạ viện Indonesia cho biết: Indonesia hiện là quốc gia thuộc mức cao nhất trong ASEAN về tỉ lệ ca nhiễm bệnh và số người tử vong vì COVID-19, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về huy động nguồn lực chống dịch bệnh khi COVID-19 kéo dài. Trong đại dịch COVID-19, Hạ viện Indonesia ghi nhận hành động của Chính phủ đã thực hiện các giải pháp phòng chống nhưng kêu gọi cần phải hành động nhanh hơn nữa trong việc xét nghiệm diện rộng để cách ly, truy tìm dấu vết lây nhiễm trong cộng đồng như kinh nghiệm một số nước trong khu vực trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia. Việt Nam hiện được lãnh đạo các nước và dư luận quốc tế đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và mang lại thành công lớn. Việc Quốc hội Việt Nam được mời tham dự phiên họp của Ủy ban Hạ viện Indonesia một mặt thể hiện sự coi trọng của Indonesia và uy tín của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cùng với tinh thần Quốc hội Việt Nam trong vai trò Chủ tịch AIPA năm 2020. Tiến sĩ Fadli Zon cho rằng, để đối phó với dịch bệnh, cần phải nêu cao vai trò của Nghị viện nhằm thúc đẩy Chính phủ triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch bệnh… Đồng thời, cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trên kênh nghị viện và giữa các quốc gia, coi trọng sự phát triển của chủ nghĩa đa phương và các tổ chức quốc tế đa phương nhất là Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông báo vắn tắt tình hình dịch bệnh tại mỗi nước, chia sẻ những biện pháp, thực tiễn tốt mà Chính phủ cũng như Nghị viện các nước triển khai để ứng phó với đại dịch và những khó khăn, thách thức khi đến nay vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ tác động mọi mặt của dịch bệnh cũng như chưa thể dự báo chính xác thời điểm dịch kết thúc. Các đại biểu nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đang gây ra những thay đổi sâu sắc ở nhiều quốc gia và trên thế giới, do đó các Chính phủ, Nghị viện trong khu vực và trên toàn cầu cần đoàn kết, hợp tác cùng hành động, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh - xã hội cho người dân, có biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và những người yếu thế trong xã hội trước ảnh hưởng của dịch bệnh… Các đại biểu cũng đề cao vai trò của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) mà Quốc hội Việt Nam đang đảm nhiệm chức Chủ tịch AIPA năm 2020… Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao ý nghĩa cuộc họp và cá nhân Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác liên nghị viện Fadli Zon, qua đó thúc đẩy hợp tác liên nghị viện chống COVID-19 giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trước tình hình đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực và trên khắp thế giới, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, các nghị sĩ cần thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đối phó với COVID-19 và khắc phục những khó khăn, thách thức mà đại dịch gây ra. Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA trong Thư gửi các Chủ tịch Nghị viện thành viên AIPA ngày 30/3/2020 vừa qua, kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA tăng cường hành động, đồng hành cùng Chính phủ trong đối phó với đại dịch COVID-19 thông qua việc phát huy vai trò của Nghị viện, ban hành các biện pháp và thông qua chính sách nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng khẳng định, với vai trò là Năm Chủ tịch AIPA, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ các nội dung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14/4/2020 theo hình thức trực tuyến. Tuyên bố của Hội nghị cấp cao khẳng định lại quyết tâm và cam kết của thành viên ASEAN theo tinh thần của ASEAN “gắn kết và chủ động thích ứng”, tiếp tục đoàn kết và chung tay hành động để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời giảm thiểu tác động bất lợi của đại dịch đối với đời sống nhân dân, xã hội và nền kinh tế của các nước trong khu vực. Tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã chủ động từ rất sớm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động đông đảo nhân lực, vật lực trong cuộc chiến này, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm, chống dịch lây lan trong cộng đồng, nêu cao nhận thức người dân về phòng chống dịch. Những biện pháp này đã mang lại những kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam có tổng cộng 268 ca nhiễm, trong đó 214 ca đã bình phục và không có ca tử vong do dịch. Đặc biệt, tính đến ngày 21/4, sau 5 ngày liên tiếp, Việt Nam cũng chưa ghi nhận ca nhiễm mới nào. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cũng cho biết, trong tháng 4/2020, Việt Nam đã ra mắt hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 với việc người dân hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh nếu không cần thiết để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh nhưng vẫn được chăm sóc y tế. Tại phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà ghi nhận những ý kiến, đề xuất của Malaysia, Indonesia tại cuộc họp nhằm nâng cao vai trò của AIPA và Ban Thư ký AIPA với COVID-19 trong Năm Chủ tịch AIPA 2020. Trong đó có việc huy động nguồn lực thông qua hình thức quỹ để các nghị viện thành viên AIPA có thể chủ động trong công tác phòng chống COVID-19 hoặc các tình huống tương tự trong tương lai, tham khảo ý kiến các Nghị viện thành viên để đưa vào chương trình nghị sự Đại hội đồng AIPA 41, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020.