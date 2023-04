Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tại huyện Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đặt chỉ tiêu 95% dân số tham gia BHYT, 5.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 100% học sinh đang theo học tại các trường tham gia BHYT học sinh...

Sáng 11/4, UBND huyện Kỳ Anh, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác năm 2022, quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Năm 2022, tổng tiền thu BHXH, BHYT, BHTN toàn huyện là 170,58 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch được giao. Dư nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 328 triệu đồng, chiếm 0,19% số phải thực hiện. Số người tham gia BHXH bắt buộc 3.832 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 4.440 người, đạt 101% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 98.219 người, nâng tổng số người có thẻ BHYT là 104.347 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT lên 94,3% dân số.

3 tháng đầu năm 2023, tổng tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 45 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch được giao. Dư nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 587 triệu đồng, chiếm 0,31% số phải thực hiện. Số người tham gia BHXH bắt buộc 3.909 tăng 79 người so với năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện 4.517 người, tăng 77 người so với năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHXH của toàn huyện đạt 13,4%. Số thu BHYT học sinh năm học 2022-2023 đạt tỉ lệ 98,7%. Số người tham gia BHYT 102.186 người tương ứng bao phủ 92,3% dân số (giảm 2% so với kết quả thực hiện năm 2022).

Công tác cấp thẻ BHYT, sổ BHXH chính xác, kịp thời. Năm 2022 đã cấp mới 1.626 sổ BHXH, cấp mới 26.089 thẻ BHYT. 3 tháng đầu năm 2023 đã cấp mới 158 sổ BHXH, cấp mới 18.3519 thẻ BHYT.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tuấn Bình mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa địa phương và cơ quan BHXH trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ bài học kinh nghiệm và các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT huyện đặt chỉ tiêu: phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt trên 95% dân số; phấn đấu cuối năm 2023 có 5.000 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu được giao từ 2-3%, đưa tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15% lực lượng lao động trong độ tuổi; đạt tỷ lệ 100% học sinh đang theo học tại các trường tham gia BHYT học sinh...

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, mang tới dịch vụ tốt nhất cho người dân; biên soạn nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT.

Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân nói chung, bệnh nhân có thẻ BHYT nói riêng.

Công an huyện, Chi cục Thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với BHXH huyện tổ chức các hoạt động đối chiếu, rà soát, kiểm tra, yêu cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Phòng GD&ĐT tập trung tuyên truyền tại các trường học, có các biện pháp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; UBND các xã cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần thực hiện trong công tác an sinh xã hội, có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

