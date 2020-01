Tăng giám sát tại cửa khẩu, ngăn ngừa dịch viêm phổi lạ từ Vũ Hán

Viêm phế quản phổi ở trẻ em thường do virut gây ra hoặc do những tổn thương cấp lan tỏa cả phế nang, sau dần chuyển thành bội nhiễm do vi khuẩn hoặc cả hai. Đây là một căn bệnh cấp tính; nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời thì viêm phế quản phổi dễ dẫn tới tử vong.