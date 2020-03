Việt Nam chính thức xuất khẩu Kit thử virus Sars-CoV-2

Việt Nam xuất khẩu lô hàng đầu tiên gồm 7.500 Kit test SARS-CoV-2 sang Ukraine và Phần Lan trong tuần này.

Để đối phó với dịch Covid-19, Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu các loại Kit test nhanh virus SARS-CoV-2, trong đó bộ sinh phẩm real-time RT-PCR do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện (công bố ngày 5/3), đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để sản xuất hàng loạt tại Việt Nam.

Việt Nam đã chủ động nguồn Kit test nhanh virus Sars-CoV-2.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Phan Quốc Việt, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á cho biết, trong tuần vừa qua, công ty đã sản xuất trên quy mô đại trà khoảng 5.000 Kit test SARS-CoV-2. Những sản phẩm này được sử dụng song song cùng với bộ sinh phẩm do US CDC và WHO sản xuất tại các cơ sở xét nghiệm. Kết quả thu được rất tích cực.

“Tuy mới bắt đầu đưa vào thử nghiệm sản xuất đại trà nhưng kết quả phản hồi thu được từ các nơi sử dụng bộ Kit rất tốt. Bộ Kit thử của chúng tôi được đánh giá tốt, với độ chính xác cao. Tùy thuộc vào nhu cầu trong thời gian tới, chúng tôi có thể sản xuất khoảng 10.000 test/ngày, công suất tối đa đến 30.000 test/ngày”, ông Việt cho hay.

Ông Việt cũng cho biết thêm, kể từ khi chính thức công bố bộ Kit thử chủng nCoV mới, đơn vị đã có hơn 10 nước trên thế giới như Bỉ, Australia, Ba Lan, Ukraine, Phần Lan, Nigeria, Nam Phi, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland và một số nhóm muốn xuất qua Đức, Italia… đặt vấn đề mua bộ Kit. Ngay trong tuần này, công ty sẽ xuất kiện hàng đầu tiên gồm 50 bộ Kit (2.500 test) sang Ukraine và 100 bộ Kit (5.000 test) sang Phần Lan.

Riêng thành phố Hà Nội cũng đặt mua 200.000 test, tức 4.000 bộ, để sử dụng tại Hà Nội và tặng cho các bệnh viện ở Italia, nơi có dịch Covid-19 nặng nề nhất ở châu Âu.

Kit test nhanh virus Sars-CoV-2 do Việt Nam sản xuất bước đầu đã xuất khẩu sang Ukraine và Phần Lan. (Ảnh minh họa: KT)

Theo thông tin của nhà sản xuất, mỗi bộ test kit gồm 50 test, mỗi test sử dụng kiểm tra cho 1 người, thời gian cho kết quả (bao gồm cả thời gian chuẩn bị bệnh phẩm) là 2 giờ.

Về giá thành, hiện sản phẩm do Việt Nam sản xuất có giá 400.000-600.000 đồng/xét nghiệm. Nhà sản xuất có năng lực cung ứng 10.000 test/ngày (tương đương 200 bộ Kit test) và hiện đã có trên 40 bệnh viện, trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam đăng ký mua bộ Kit test này.

Trước đó, tại buổi công bố bộ Kit này, ông Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y khẳng định: “Bộ Kit đảm bảo về chất lượng, độ nhạy, tính ổn định tương đương với các bộ Kit quốc tế nhập về Việt Nam. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lúc dịch bệnh đang là mối lo ngại trên toàn thế giới, đồng thời khẳng định trình độ của các nhà khoa học Việt Nam”.

Ông Quyết cho biết thêm, sau khi có kết quả nghiên cứu, Học viện Quân y đã gửi đến Tạp chí virus học quốc tế Vigology. Tạp chí này đã gửi nghiên cứu đến WHO, tổ chức này lập tức liên hệ với Học viện Quân y xin phép chia sẻ nghiên cứu tới các phòng thí nghiệm khác và Học viện Quân y đã đồng ý./.

