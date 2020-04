2 tàu giã cào Nghệ An đánh bắt tận diệt trên vùng biển Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá công suất lớn đánh bắt bằng lưới kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định.

Cặp tàu cá bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang đánh bắt sai vùng biển quy định

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 20/4, tại vùng biển Cửa Nhượng, cách bờ khoảng 4 hải lý, Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển đã phát hiện, bắt quả tang 2 tàu lớn đang khai khác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.

2 tàu cá có công suất gần 1.000 CV, gồm tàu NA 90699 TS, do ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1977 làm thuyền trưởng) và tàu NA 98186 TS, do Nguyễn Văn Độ (SN 1982, làm thuyền trưởng), đều trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

8 thuyền viên và số hải sản khai thác khi bị phát hiện, bắt giữ.

Tham gia đánh bắt trên 2 tàu cá còn có 6 lao động khác, đều quê ở Diễn Châu, tỉnh Nghê An.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Thiên Cầm điều tra làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Mạnh - Thanh Giang