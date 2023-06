Báo chí đóng vai trò tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Báo chí Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội… góp phần giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV Báo Hà Tĩnh tác nghiệp về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Hà Tĩnh luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan báo chí và đông đảo đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Những người làm báo thực sự như những chiến sĩ, không quản gian khó, hiểm huy, sát cánh bên lực lượng công an để phản ánh chân thực nhất về sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ mang “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều phóng viên nhà báo cũng đã “hợp đồng tác chiến” cùng với lực lượng công an đưa nhiều vụ việc, tội phạm ra ánh sáng.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh tác nghiệp tại các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 của Công an TP Hà Tĩnh.

Các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã có nhiều bài viết, phóng sự xã hội sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia với những gian khổ của lực lượng công an; phản ánh những chiến công, thành tích của lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tuyên truyền những gương tốt người tốt, việc tốt trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng Công an nhân dân.

Thông qua ghi nhận, phản ánh của báo chí đã giup cán bộ cũng như quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về những chiến công cũng như những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, cùng tham gia góp ý để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Báo Hà Tĩnh kịp thời đăng tải thông tin việc Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt L.Q.C. (trú tại huyện Vũ Quang) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk nhằm góp phần định hướng dư luận xã hội.

Báo chí cũng đã phối hợp thông tin kịp thời tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm; giúp Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; góp phần cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, kịp thời có những bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội, định hướng dư luận và nâng cao sự hiểu biết, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Nhiều bài viết, phóng sự có chất lượng cao, đầy sức thuyết phục, có tính chiến đấu tích cực và cũng mang đậm tính nhân văn đã góp phần cùng toàn lực lượng công an thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Một số nhà báo còn tích cực hỗ trợ lực lượng công an truy tìm đối tượng, phối hợp với công an và chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, thuyết phục vận động đối tượng ra đầu thú.

Việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương được đội ngũ các cơ quan báo chí, phóng viên thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo Công an tỉnh luôn theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các thông tin trên báo chí, báo cáo của công an các đơn vị, địa phương phản ánh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng. Qua đó, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, cung cấp các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự một cách khách quan, chính xác.

Công an toàn tỉnh đã nhận được sự đóng góp, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an. Đặc biệt, thời gian gần đây đã tuyên truyền về lực lượng công an xã chính quy, Đề án 06 của Chính phủ; các nhân tố mới, các tấm gương điển hình của quần chúng nhân dân và lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin tưởng thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực tham gia đấu tranh phản bác hiệu quả luận điệu sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; chủ động phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai trái, bôi nhọ hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh