Bắt quả tang 7 đối tượng đánh “liêng” trong quán cà phê ở Nghi Xuân

Khi 7 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức “giật liêng” trong quán cà phê Winner ở xã Cổ Đạm thì bất ngờ bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt quả tang.

Chủ quán cà phê Winner Nguyễn Xuân Đường (thứ 3 từ trái sang) cùng 7 đối tượng đánh bạc bị tạm giữ tại Công an huyện Nghi Xuân.

Theo Thiếu tá Phạm Cao Kỳ - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an huyện Nghi Xuân), nhận được tin báo vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 26/8, có một nhóm người đang đánh bạc tại quán cà phê Winner thuộc thôn Phú Thuận Hợp, xã Cổ Đạm, do Nguyễn Xuân Đường (SN 1992) làm chủ, lực lượng công an huyện Nghi Xuân đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Sau khi cử người chặn các đường đi, lối lại, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an xã Cổ Đạm tiến hành bắt giữ các “con bạc”.

Tang vật của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Xuân Lưu (SN 1989), Hoàng Ngọc Hải (SN 1978), Nguyễn Hữu Hân (SN 1982), Nguyễn Xuân Tám (SN 1987), cùng trú tại thôn Phú Thuận Hợp, xã Cổ Đạm; Nguyễn Xuân Hùng (SN 1974) trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm; Trần Văn Anh (SN 1985) trú tại thôn Kỳ Đông, xã Cổ Đạm và Hoàng Văn Phong (SN 1999) trú tại thôn Trung Vượng, xã Xuân Liên.

Tại chiếu bạc, cơ quan chức năng thu giữ 24.890.000 đồng và một số tang vật có liên quan.

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đang tiến hành tạm giữ các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Trung