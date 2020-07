Bắt quả tang thuyền hút cát trái phép trên sông Ngàn Phố

Tại thời điểm phát hiện, chủ thuyền là Lê Hữu Bường (SN 1989) trú tại thôn 3, xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang tiến hành hút cát lên xe ô tô mang BKS 37C-2593.

Cát được hút lên xe ô tô 37C - 2593

Vào hồi 00 giờ 15 phút ngày 16/7 tại khu vực sông Ngàn Phố thuộc địa phận thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây (Hương Sơn), Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Tây bắt giữ 1 thuyền vỏ sắt gắn một máy nổ đang khai thác cát.

Tại thời điểm phát hiện, chủ thuyền là Lê Hữu Bường đang tiến hành hút cát lên xe ô tô mang BKS 37C-2593 do Nguyễn Văn Chính (SN 1967, trú tại thôn Cây Tắt, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn) điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra, trên thuyền đang chứa khoảng 3m3 cát vừa mới khai thác. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đã tạm giữ phương tiện cùng số cát nói trên, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thanh Ngà