Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ 4 tàu cá đánh bắt sai vùng biển quy định

Chủ các tàu cá đánh bắt sai vùng biển quy định bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ đều trú tại Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu - Nghệ An.

Lực lượng chức năng phối hợp tuần tra trên biển

Các tàu cá đánh bắt sai vùng biển quy định bị các lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ

Thực hiện kế hoạch tuần tra trên biển, khoảng 5h sáng nay (5/7), tại bãi biển Xuân Hội (Nghi Xuân), cách bờ khoảng 1,4 hải lý, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với Chi cục Thủy Sản Hà Tĩnh bắt giữ 2 cặp tàu đang sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản sai vùng biển quy định.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn kiểm tra, kiểm soát phương tiện.

Đó là cặp tàu mang số hiệu NA-90918 TS và NA-2025 TS do Vũ Văn Ngọc (SN 1995), Thái Bá Thông (SN 1983) làm chủ; cặp thứ 2 gồm tàu mang số hiệu NA-0012 TS và NA-2738 TS do Trần Văn Lưu (SN 1977), Đặng Văn Dung (SN 1975) làm chủ. Những người này đều trú tại Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu - Nghệ An.

Lực lượng chức năng làm việc với các chủ tàu cá.

Hiện, các lực lượng phối hợp đưa 2 cặp tàu về Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Hội để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Trọng Nhật – Trưởng phòng Kiểm ngư Thanh tra pháp chế (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Cửa Sót (Lộc Hà) bắt giữ 42 tàu giã cào (kể cả cặp đôi này) công suất từ 90CV trở lên; xử phạt số tiền 541 triệu đồng về các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Hoài Nam - Minh Toàn