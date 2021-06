Can Lộc đề nghị xử phạt đối tượng khai thác đất trái phép hơn 55 triệu đồng

Theo xác định của ngành chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), trong vụ khai thác đất trái phép xảy ra ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, các đối tượng đã vận chuyển 196 m3 đất bán ra ngoài.

Máy xúc đào - tang vật trong vụ khai thác đất trái phép ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, bị tạm giữ tại trụ sở UBND huyện Can Lộc.

Liên quan tới vụ việc “Ngang nhiên gỡ niêm phong máy xúc khai thác đất trái phép” xảy ra tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả xử lý vụ việc.

Trước đó, vào ngày 10/3, đoàn kiểm tra do Sở TN&MT Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ việc khai thác đất trái phép xảy ra tại khu vực thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có 1 máy xúc đào hiệu Komatsu PC300, dung tích gàu múc khoảng 0,7 m3 và 1 ô tô tải mang BKS 37C-134.30 đang có hoạt động xúc và vận chuyển đất ra khỏi khu vực khai thác. Khối lượng đất trên xe lúc này chừng 10 m3.

Sau khi bị đoàn kiểm tra phát hiện, đối tượng lái máy xúc và ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Lúc này, người điều khiển máy xúc đào đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên chưa xác định được đối tượng khai thác. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản ghi nhận lại hiện trường và phối hợp với các ngành chức năng đưa máy xúc đào về trụ sở UBND huyện.

Theo báo cáo của UBND xã Thường Nga, khu vực khai thác nói trên thuộc thửa đất số 77, tờ bản đồ 17, diện tích 10.791,1 m2, chủ sử dụng là hộ ông Hoàng Văn Trung (SN 1970, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) với mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.

Điều đáng nói, trước khi đoàn kiểm tra của Sở TN&MT phát hiện thì vào ngày 28/2, các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác đất trái phép ở khu vực thôn Đất Đỏ và bị UBND xã Thường Nga lập biên bản, niêm phong máy xúc. Ngày 3/3, các đối tượng ngang nhiên gỡ bỏ niêm phong, tiếp tục thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Xã Thường Nga sau đó phối hợp với Phòng TN&MT, Công an huyện Can Lộc lập biên bản và yêu cầu đưa phương tiện về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành theo yêu cầu mà vẫn tiếp tục khai thác đất.

Hiện trường ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga - nơi các đối tượng thực hiện hành vi khai thác đất trái phép để bán ra ngoài.

Từ kết quả của đoàn kiểm tra, ngày 12/3, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh có văn bản gửi UBND tỉnh về sự việc khai thác đất trái phép xảy ra tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc, ngày 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn có công văn giao UBND huyện Can Lộc chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an huyện Can Lộc điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm khai thác đất tại khu vực thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga để xử lý vi phạm theo quy đinh của pháp luật.

Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý, tổng hợp kết quả xử lý báo cáo gửi về Sở TN&MT trước ngày 20/4/2021.

Ngành chức năng vận chuyển máy xúc đào từ hiện trường về trụ sở UBND huyện Can Lộc tạm giữ vào tối 10/3, để phục vụ công tác điều tra.

Theo báo cáo của UBND huyện Can Lộc thì sau thời gian làm rõ, Công an huyện xác minh được chủ sở hữu máy xúc đào là của Nguyễn Huỳnh Bảo (SN 1981, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), còn đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép là Trần Văn Chiến (SN 1977, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Các đối tượng thừa nhận đã khai thác, vận chuyển 28 xe đất ra ngoài để bán với khối lượng mỗi xe là 7 m3. Tổng khối lượng khoáng sản bị vận chuyển ra ngoài là 196 m3.

Ngày 17/5, khi UBND huyện Can Lộc mời lên làm việc, Trần Văn Chiến đã thừa nhận hành vi vi phạm. Huyện Can Lộc sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này.

Theo Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong, hiện nay, địa phương đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ liên quan tới vụ việc khai thác đất trái phép xảy ra ở thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga. Tuy nhiên, thời gian thực hiện khá chậm, nguyên nhân là bởi tính chất vụ việc phức tạp cần phải xác minh (các đối tượng đã bỏ trốn khi bị phát hiện), và do người vi phạm là công dân tại huyện Thạch Hà nơi ngày 5/5 phát hiện 2 ca dương tính với vi rút Sars-CoV-2 nên chưa thể triệu tập đối tượng ra để phối hợp hoàn thiện các hồ sơ liên quan.

Cùng với báo cáo giải quyết vụ việc, UBND huyện Can Lộc hiện đã có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Trần Văn Chiến (SN 1977, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) do có vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng.

Văn Đức