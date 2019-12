Cháy quán karaoke ở Thạch Hà

Ngày 3/6, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đang phối hợp với Công an Hà Tĩnh điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, trú xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) chết cháy, còn anh Trần Công Bằng hiện đang nguy kịch do bỏng xăng.