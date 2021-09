Chủ quán bi-a thứ 3 ở Can Lộc bị phạt do vi phạm quy định phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Chủ quán bi-a SKY, đóng tại thị trấn Nghèn, Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt do vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tính từ đầu tháng 9/2021 đến nay, đây là chủ quán bi-a thứ 3 ở Can Lộc bị phạt.