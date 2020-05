Chung cư ở Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng các điều kiện an toàn phòng cháy

Đó là kết luận của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) sau khi tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy tại Nhà ở xã hội Hà Tĩnh (phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh)

Ngày 12/5, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu chung cư.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm người đứng đầu các ban quản lý chung cư đối với công tác an toàn phòng cháy; hệ thống phương tiện, trang bị phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư; nhận thức của cán bộ, công nhân viên về công tác phòng cháy.

Đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy được trang bị trên vách tường...

.... và việc vận hành hệ thống máy bơm tại Nhà ở xã hội.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ban quản lý các chung cư đều làm tốt quy trình về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy được trang bị hiện đại, hoạt động tốt, được bảo dưỡng theo định kỳ.

Các đơn vị đều tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và tổ chức thực tập phương án phòng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định.

Đoàn kiểm tra hệ thống bình chữa cháy...

Tuy vậy, việc lập hồ sơ báo cáo định kỳ về phòng cháy, chữa cháy tại một số thời điểm chưa kịp thời; một số cán bộ, công nhân viên chưa nắm hết quy trình thao tác hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy...

... việc lập hồ sơ báo cáo định kỳ về phòng cháy, chữa cháy...

... và áp suất lưu lượng ở đầu lăng chữa cháy tại khu căn hộ Vinhomes New Center

Đại úy Nguyễn Văn Chút - Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy cho biết: “Các chung cư là nơi có lượng cư dân sinh sống khá đông, do đó, việc kiểm tra an toàn phòng cháy là hết sức cần thiết.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các ban quản lý để tuyên truyền cho người dân lưu ý khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng thiết bị điện và các thiết bị liên quan đến nguồn nhiệt...”.

Thùy Dương