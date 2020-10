Cò giả, chim mồi nhan nhản trên những cánh đồng Hà Tĩnh

Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hạnh (SN 1977, trú phường Hưng Trí) với tội danh chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.