Công an Hà Tĩnh cảnh báo: Tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi, manh động hơn

Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp. Theo thống kê, trong 130 vụ/171 đối tượng trộm cắp tài sản được điều tra, làm rõ từ đầu năm 2021 lại nay thì chủ yếu là trộm đột nhập nhà dân, trộm cắp xe máy, trộm cắp tại các doanh nghiệp, công trình xây dựng.

Trần Xuân Thủy (trái) và Lê Văn Hữu cùng tang vật tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Cụ thể như: rạng sáng ngày 11/5/2021, lợi dụng thời điểm gia đình chị D. (trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) thắp hương ngày rằm nhưng không đóng cửa phòng thờ trên tầng hai, các đối tượng đã đột nhập lấy đi 75 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại Iphone XS Max. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh, Công an thị xã Kỳ Anh, các phòng nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Trần Xuân Thủy (SN 1987) và Lê Văn Hữu (SN 1998), đều ở xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh).

Mở rộng điều tra, 2 đối tượng khai nhận, từ tháng 4/2020 tới tháng 6/2021, đã thực hiện trót lọt 42 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TX Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê (Hà Tĩnh) và Quảng Trạch, Tuyên Hóa (Quảng Bình), chiếm đoạt tài sản hơn 250 triệu đồng. Trong đó, có 60 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 4 xe mô tô và hàng chục triệu đồng tiền mặt.

Đặng Văn Ngạn (SN 1994, trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cùng các tài sản trộm cắp, bị Công an TX Hồng Lĩnh thu giữ (10/2021).

Có thể thấy, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới, nhưng có phần tinh vi, manh động hơn. Các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản để trộm cắp.

Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp thường nắm bắt những sơ hở, sự chủ quan, lơ là trong việc quản lý tài sản tại các doanh nghiệp, công trình, kho bãi, nhà đang xây dựng… để ra tay.

Từ trái sang phải, hàng trên: Nguyễn Văn Đức và Mai Xuân Việt; hàng dưới: Lê Duy Tài, Nguyễn Trọng Đồng và Nguyễn Văn Quyết.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”, gồm: Mai Xuân Việt (SN 1983, trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh), Nguyễn Văn Quyết (SN 1983, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Trọng Đồng (SN 1993, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc), Lê Duy Tài (SN 1999, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Trước đó, Mai Xuân Việt phát hiện có nhiều cuộn dây điện để ở bãi đất trống bên lan can đường (thuộc xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 đang thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng. Việt đã đã bàn bạc với đồng bọn, dùng xe cẩu tự hành trộm 1 cuộn dây điện nhôm lõi thép có trọng lượng 3.997kg và 1 cuộn dây chống sét có trọng lượng 1.829kg (tổng trị giá 321 triệu đồng) rồi dùng xe ôtô tải chở ra xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bán với giá hơn 136 triệu đồng.

Số tiền bán được, các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân. Đáng nói, ngoài vụ án này, trước đó các đối tượng trên còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản của 2 công ty khác đang thi công trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, với tổng giá trị tài sản hơn 363 triệu đồng.

Ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ cốp pha sắt ở Can Lộc: Nguyễn Sỹ Anh (SN 1993), Nguyễn Hữu Lĩnh (SN 1994), Trần Cao Cường (SN 1990), Lê Duy Tú (SN 1988) cùng trú tại xã Phú Lộc; Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), Nguyễn Hữu Phú (SN 1998), Đường Đăng Phong (SN 1988) cùng trú tại xã Thường Nga (Can Lộc) bị bắt giữ vào tháng 10/2021.

Qua đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trong thời gian qua cho thấy thủ phạm thường là các đối tượng nghiện ngập, không có công ăn việc làm ổn định; là những thanh thiếu niên đua đòi, nghỉ học sớm, thích chơi bời lêu lổng, lười lao động…

Đáng nói, nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý, thu hồi tài sản bị mất, tội phạm đang có xu hướng câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn hoặc hình thành các băng ổ nhóm hoạt động liên tuyến, liên huyện và khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng Lê Quang Nhung (thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đức Thọ với tổng trị giá tài sản trên 80 triệu đồng) về tội “Trộm cắp tài sản” (Tháng 9/2021).

Thượng tá Đặng Văn Ngọc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: “Người dân cần hết sức chủ động phòng ngừa, trang bị khóa cửa, khóa cổng chắc chắn; trước khi đi ngủ cần kiểm tra, khóa cửa cẩn thận để tránh bị kẻ gian đột nhập. Nếu có điều kiện, các hộ gia đình cũng nên lắp thêm hệ thống camera an ninh, chuông báo động nhằm chủ động bảo vệ tài sản, phục vụ công tác điều tra khi có sự cố xảy ra. Không nên để tài sản có giá trị lớn trong xe ô tô, trong cốp xe máy; không để xe ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại, khuất tầm nhìn…

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không nên lưu giữ số lượng tiền lớn, tài sản không cần thiết tại nơi làm việc; bố trí đủ số lượng bảo vệ trực, lắp đặt camera an ninh; chú trọng việc kiểm tra, gia cố hệ thống cổng, cửa, ổ khóa, tường rào; quán triệt lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cơ quan cũng như nắm rõ thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức phòng ngừa... Khi phát hiện kẻ trộm, nên báo ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời, không mạo hiểm bắt trộm, tránh gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng khi gặp các đối tượng mang theo hung khí...”.

